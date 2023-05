Margarita Ortega resultó con un ojo morado al estar presente en el set del ‘Desafío’

La presentadora Margarita Ortega volverá al mundo de la actuación en una serie transmitida por Prime Video; la también presentadora y periodista estuvo como invitada al programa matutino del Canal Caracol Día a Día, donde contó detalles de su regreso a la pantalla chica.

La reconocida periodista caleña interpretará en la nueva serie a Marcela, una madre de familia y maestra de profesión que decide participar en una competencia que le cambia la forma de ver su día a día.

Para dicha producción, la actriz tuvo que trasladarse hasta las pruebas reales que deben llevar a cabo los participantes de realities de competencias como el Desafío. Allí, la reconocida comunicadora indicó que cada una de las pruebas son reales y que la exigencia física es abrupta.

En medio de la prueba a la que tuvo que someterse la actriz como parte de su trabajo, ella mencionó que había tomas en donde dobles atletas eran quienes llevaban a cabo ciertas exigencias físicas imposibles de sobrellevar para los actores, incluyéndola.

“Lo que ellos viven en el Desafío es real, nosotros lo vivimos desde la ficción y todo el equipo lo sufrió (…), la pasamos difícil”, contó la también comunicadora.

Margarita Ortega ha estado en la televisión como actriz y presentadora. - Foto: Foto: Instagram @margaritamariaortega.

En una de las escenas en las que si debía aparecer Margarita, mientras subía unas escaleras, se resbaló y no tuvo donde apoyar sus manos, por lo que cayó sobre su rostro, causando una afección en su cara y un gran susto, que según ella jamás olvidará.

“Me fui por un hueco y me recibió un palo en la cara, yo solo vi estrellas y sentí una cosa caliente en la cara. El golpe me recibió en la cervical y pues bueno, fue fractura de nariz y me quedó un hueco que me recordara eso toda la vida”, contó Margarita en Día a Día.

Debido a que la zona que recibió el golpe sufrió afecciones, inflamación y se tornó morada, la producción pidió parar las grabaciones mientras Margarita se recuperaba, sin embargo, ella no accedió, razón que llevo a los maquilladores a esforzarse el doble para que no se le notará nada a Margarita en medio de la interpretación de su personaje.

La vida después del reality, la producción donde se le verá a Margarita nuevamente como actriz, según ella misma menciona, cuenta la historia de una mujer que dice “será que no hay nada más para mí, más allá de lo que he construido”.

La presentadora Margarita Ortega participará en una serie que se estrenará este miércoles 3 de mayo. - Foto: Foto Instagram oficial de Margarita Ortega (@margaritamariaortega)

El personaje interpretado por la caleña quiere explorar otros ámbitos de su vida, ya que según ella ha cumplido con los estándares de lo que debería ser una mujer a nivel sociocultural, razón que la lleva a participar en un reality como el Desafío.

La serie está disponible vía streaming en la plataforma de Amazon Prime a partir de este miércoles 3 de mayo.

Margarita Ortega se despacha contra los que la critican por tener 50 años

La edad es un asunto muy álgido y más cuando están casi todo el día expuestas a millones de personas a través de la televisión y las redes sociales. Es el caso de la presentadora y actriz Margarita Ortega, quien hace parte del Noticiero CM& y también ha generado toda una comunidad de cibernautas a través de su perfil de Instagram, donde comparte su pasión por la lectura.

Margarita siempre se ha mostrado como una mujer muy clara en lo que le gusta y es congruente con lo que profesa, desde hace ya varios años y promulga un estilo de vida saludable. Además, promulga la lectura como alimento para su mente y su intelecto, que comparte con sus seguidores.

Margarita Ortega siempre ha expresado su amor por la lectura. - Foto: instagram @Margarita Ortega

En medio del mundo de la farándula, los haters son parte de la vida de un famoso. A Ortega la han criticado por su edad e incluso han quienes han llegado asegurar que no se comparta como una mujer de su edad.

Es por esto, que en su momento la presentadora y actriz le respondió de manera contundente a quienes critican su manera de ser y vestir.

“Existen este tipo de prejuicios que si llegas a una edad tienes que comportarte de cierta manera, tienes que ser de cierta forma, haber cumplido con ciertos parámetros sociales, para poder disfrutar de la vida… Pretenden que seamos jóvenes eternas o esencia de juventud eterna, cuya frustración recae sobre los hombros de las mujeres… Una falta de validación sobre lo que somos y lo que hemos vivido”.