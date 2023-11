¿Regaño de Claudia López? Alcaldesa pide no subir a los cerros orientales fuera de los horarios para evitar “riesgos de inseguridad” tras lo ocurrido con Juan Pablo Raba

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció acerca del hurto del que fueron víctimas algunas familias la mañana de este lunes, 6 de noviembre, en los cerros orientales de la ciudad. La mandataria de la capital se refirió específicamente al caso del empresario Carlos Ríos, del que no hubo información durante más de 12 horas, y el actor Juan Pablo Raba, asaltado junto con sus hijos.

Qué pasó con Juan Pablo Raba y Carlos Ríos

Expresidente Uribe, tras la aparición de Luis Díaz por el secuestro de su padre: “La paz no se logra hasta que la autoridad garantice la seguridad”

Contexto: Expresidente Uribe, tras la aparición de Luis Díaz por el secuestro de su padre: “La paz no se logra hasta que la autoridad garantice la seguridad”

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, escribió el actor, reconocido por sus interpretaciones en series como Distrito Salvaje.