Expresidente Uribe tras la aparición de Luis Díaz por el secuestro de su padre: “La paz no se logra hasta que la autoridad garantice la seguridad”

Mientras pasan los días y el señor Manuel continúa en cautiverio, las voces en apoyo para Lucho y su familia no han parado. Sumado a esto, el jugador del Liverpool apareció en las canchas internacionales, en el reciente encuentro que tuvo con Luton y en donde marcó un gol que despertó sentimientos, no solo por la victoria, sino también porque el futbolista se levantó su camiseta deportiva y en ella había un mensaje estampado: “Libertad para papá”.

Según lo que se puede leer en el perfil oficial de X de Álvaro Uribe: “La paz no se logra hasta que la autoridad garantice la seguridad y los violentos sientan que no tienen alternativa. La violencia y el secuestro no pueden aceptarse como protesta”.