“Nos robaron la felicidad”: tío de Lucho Díaz lanzó contundente mensaje al ELN, tras el secuestro del papá del jugador de la selección Colombia

Por su parte, el Gobierno ha dicho que el ELN debe liberar al papá de Luis Díaz, pero no ha advertido que exista ninguna consecuencia si no lo hacen. Es más, el alto comisionado de la Paz, Danilo Rueda, apenas atinó a decir: “Que la liberación del papá de Luis sea una realidad en las próximas horas; esperamos, pero es la responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN)… No se encuentra en otro país, se encuentra en Colombia, esa es la información que podemos también decir”.