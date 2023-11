¡Entréguenlo ya! Colombia exige que los criminales del ELN liberen sano y salvo al papá de Luis Díaz; esta es la aterradora radiografía del secuestro

Se esperaba que este viernes fuera liberado. La Iglesia católica, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo están a la espera de indicaciones. La información es nula y, al cierre de esta edición, Mane Díaz no había sido liberado, alargando así el viacrucis para la familia del futbolista y para todo el país que reclama la liberación.

A medida que pasan los días y Mane no regresa a su hogar, se conocen nuevos detalles que dejan en evidencia que el ELN, los criminales que los secuestraron, actuaron sin contemplación y con sangre fría el pasado 28 de octubre, un día antes de las elecciones regionales.

Ese día, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda (padre y madre de Lucho Díaz) fueron encañonados y obligados a internarse por un camino de herradura del municipio de Barrancas. A Cilenis la dejaron tirada en medio del secuestro cuando a los criminales se les explotó la llanta del carro de Luis Manuel, y no tuvieron más remedio que montarse en tres motos, dos de ellas robadas en el instante, y lo internaron en la espesa selva de la Serranía del Perijá.

Contexto:

La noticia era de no creer. Los pobladores de la zona se preguntaban quién podría ser tan insensible de llevarse al papá de una gloria del fútbol. Y es que el asombro no era para menos. A Mane prácticamente lo conocían en todo Barrancas, porque es el papá de Lucho, o por ser un hombre aficionado al fútbol que se dedica a apoyar este deporte y a encontrar talentos.

No necesitaba escoltas ni camionetas blindadas, pese a ser el papá del futbolista más importante de Colombia en la actualidad, esta era su casa, su terruño. Su única protección, aseguran las personas más cercanas, era encomendarse a San José, patrono del pueblo.

Sus desplazamientos eran predecibles. Cuando no estaba en la casa de su papá, Jacob Díaz (abuelo de Lucho Díaz), estaba en su casa, que queda a pocas cuadras; o por el centro de Barrancas visitando a sus amigos comerciantes, con quienes aprovechaba para cantar versos de Miguel Morales, uno de sus referentes en el vallenato y a quien suele imitar.

Este derroche de alegría se esfumó el pasado 28 de octubre, cuando fue secuestrado por sujetos armados de quienes no se sabía a qué agrupación criminal pertenecían.

Era claro que el secuestro no era un acto espontáneo de la delincuencia común. Según contaron las autoridades a SEMANA , había una planeación de al menos cinco meses. Los captores identificaron plenamente a su víctima, habían estudiado su rutina, sabían a qué hora salía de su casa y a qué hora regresaba, qué lugares visita y a cuáles amigos ve con frecuencia. Con la información detallada, acordaron que el día del golpe tenía que ser antes de las elecciones regionales, pues toda la fuerza pública estaba desplegada garantizando la seguridad de los comicios.

El 28 de octubre, pasadas las cuatro de la tarde, esperaron a que salieran de la casa que les había construido su hijo en el barrio Lleras, un sector humilde de Barrancas, donde viven hace años y de donde no se habían querido ir, pese al éxito de su hijo en la Liga Premier. Es gente humilde y así les gusta vivir.

Mane y Cilenis se dirigían en su camioneta al centro de Barrancas, donde él visitó a un amigo, un comerciante de calzado, luego siguió por el centro para ir a comer patilla donde otro conocido, un vendedor ambulante, pero como no lo encontró decidió ir a visitarlo a su vivienda, a pocas cuadras.

SEMANA fue el único medio que llegó al borde de la zona de frontera con Venezuela y comprobó la peligrosidad del terreno, no solo por la condición geográfica, sino por el orden público. Desde el inicio se indicó que en el sitio hacía presencia la guerrilla del ELN, que luego de cinco días confirmó el secuestro, irónicamente en el marco de la árida mesa de diálogos, donde se han negado a dejar de cometer ese delito.

El argumento lo dio el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, el mismo día en que se acordó el cese, en junio de este año, cuando dijo que el tema de las “retenciones”, uno de sus mecanismos de financiación, no formó parte de lo pactado. Son secuestros, delitos de lesa humanidad, pero en la mesa impera el mutismo.

Esta agresiva selva fue lo que atravesó obligado Luis Manuel Díaz, bajo amenaza de ser asesinado si no cooperaba. Fueron más de 20 kilómetros que recorrieron los captores hasta llevarlo a la cima de la montaña cerca a territorio venezolano.

La estrategia que tiene el grupo subversivo, al que las autoridades no le pueden hacer operaciones ofensivas por orden del presidente Petro, consiste en llevarse a sus víctimas a regiones apartadas, ponerlas a caminar durante varios días con los ojos vendados con el propósito de desorientarlas y ejercer presión psicológica, diciéndoles que ya están en territorio venezolano donde la Policía y el Ejército colombiano no pueden actuar, y que si no hacen que sus familiares paguen por el rescate serán asesinadas.