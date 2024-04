Comerciantes resaltan comportamiento en la marcha de este domingo: “antes con manifestaciones de la izquierda era solo vandalismo”

“No cabe la gente aquí en la Séptima con 32. Hay un trancón de gente. Ustedes saben que yo he marchado contra los gobiernos anteriores, porque me parece que igual que este no defendía los intereses de los colombianos. De todas esas marchas a las que fui, me parece que esta es la más grande de todas. La traté de recorrer de recorrer de punta a punta y no he podido. Gigantesca marcha y contundente mensaje para el presidente de Colombia”, comentó Maestre en un breve video.