Conductor del SITP se le plantó a mujeres que se colaron y dejó de manejar hasta que se bajaron del bus: “Yo no tengo afán”

Pese a las campañas de cultura ciudadana, miles de usuarios del sistema masivo de transporte insisten en colarse a diario. Pero no se cuelan, sino que insultan y agreden a quienes cuestionan su actuar, incluso a los conductores, que lo único que les piden es pagar el pasaje como los demás. Así lo dejó en evidencia un video que está siendo viral en TikTok.

La grabación fue publicada por un conductor de SITP en esta red social y muestra cómo tres mujeres que se subieron al vehículo pagando solo un pasaje arremeten contra él, por no arrancar.

“Yo no tengo afán, yo voy hasta la una de la mañana”, le dice el conductor a las ciudadanas, esperando a que cada una de ellas pague su pasaje. En respuesta, una de las mujeres le dice: “Usted no tiene afán, si usted tiene su sueldo, qué le va a afanar y todavía es regalado”.

Una de las mujeres explica al conductor que si las tres subieron al vehículo con solo una tarjeta es porque las demás no la tienen personalizada. Pero la discusión no se detiene ahí, sino que escala a un acto de violencia.

En la segunda parte del video, también subida en TikTok, se ve a una de las mujeres golpeando el video de la cabina en la que está el conductor, hecho, precisamente, para salvaguardarlo de agresiones de los ciudadanos. No satisfecha con ello, también golpea el torniquete instalado cerca de la puerta y dispuesto para el pago del pasaje.

Debido a esa situación, el conductor se contacta con un operador de radio en el sistema de transporte y le pide ayuda con un uniformado de la Policía. A lo mejor por esta razón, las tres usuarias del sistema, que no dejaron de lanzar improperios al hombre, decidieron bajarse del vehículo y evitar que el problema pase a mayores.

Parte 2 / Toco volver a subirlo censurando el rostro de la dama y un poquito la rellenada para que no lo eliminen de nuevo por " acoso " 🙄 #transmilenio #Bogota #promoción #foryoupage

Subsidiar el sistema de transporte, una propuesta de Petro

“El transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos: se consume lo que se necesita y no más. No porque sea gratis, la gente va a pasear todo el día en bus o metro (...). La propuesta de Petro es fácil y rápida de implementar, mientras se avanza en sistemas para cobrar por el uso del carro. Tendría una repercusión internacional importante”, dijo Peñalosa.