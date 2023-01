¿Cuánto cuesta sacar un carro o una moto de los patios en Bogotá?

Desde el 29 de junio de 2022 el trámite para sacar un vehículo de los patios en Bogotá quedó a cargo de la Ventanilla Única de Servicios, que cuenta con 12 puntos en la ciudad para adelantar requerimientos de tránsito y transporte.

Antes de acudir a uno de los puntos de la Ventanilla para realizar este trámite, la Alcaldía de Bogotá especificó que es necesario agendar una cita.

Para esto, se deben seguir los pasos para agendar una cita en la Ventanilla Única de Servicios:

Se tiene que ingresar a www.ventanillamovilidad.com.co y dar clic en el botón del banner principal Agendar citas para salida de patios

Ingresar con el número de documento y contraseña, registrados previamente.

Hacer clic en Comenzar un trámite

Hacer clic en Vehículos

Dar clic en Salida de patios y en la casilla Seleccionar

Leer las indicaciones y dar clic en Continuar

Digitar el número de la placa y dar clic en Buscar

Aparecerá la información de la inmovilización del vehículo y la validación automática del proceso. Dar clic en Siguiente

Seleccionar Agendamiento para trámite presencial

Elegir el punto de la Ventanilla Única de Servicios más cercano

Escoger el día para la cita

Seleccionar la hora a la que puedes asistir

Verificar los datos y da clic en Confirmar

Así las cosas, al correo electrónico registrado llegará la información de la cita. Ese día, en el punto de atención seleccionado, se tendrá que presentar el código QR que fue enviado al correo electrónico del usuario.

- Foto: Guillermo Torres

Las tarifas para sacar los vehículos de los patios son:

Motocicletas y similares:

Primer día: $ 31.000

Segundo día: $ 43.000

Tercer día: $ 67.700

Cuarto día: $ 9.700

Un mes: $ 700

Vehículos particulares

Primer día: $ 95.700

Segundo día: $ 100.000

Tercer día: $ 114.700

Cuarto día: $ 38.400

Un mes: $ 3.400

Tráfico Bogotá - Foto: Getty Images/iStockphoto

Secretaría de Movilidad de Bogotá se montó al Ferrari de Shakira

La nueva canción de Shakira con Bizarrap, Sesión #53, en pocas horas se convirtió en todo un éxito viral, convirtiendo a la barranquillera en tendencia global y dejando, una vez más, en la palestra a su expareja, Gerard Piqué, y a su nueva novia, Clara Chía.

En sus líneas, la colombiana no se guardó nada y se fue de frente contra estos dos personajes; con frases y referencias directas no dudó en recriminarle al ex Barcelona por su traición e insinuó que Clara Chía no es una buena persona.

Pese a esto, la atención se volcó hacia la marca de relojes Casio y el popular Renault Twingo, pues en la canción los utilizó para comparar, por lo bajo, al nuevo amor de su excompañero sentimental.

Estas comparaciones dieron para todo tipo de reacciones en internet, desde memes hasta campañas publicitarias creativas que apelaron a las frases de la barranquillera para impulsar sus productos o iniciativas.

Ese ‘olfato’ lo tuvo la Secretaría de Movilidad de Bogotá, entidad que a través de Twitter se unió a la tendencia para impulsar su campaña contra los mal parqueados en las calles de la ciudad; acudiendo a la referencia citada en la canción, utilizó la foto de un Twingo estacionado en un lugar indebido para generar conciencia entre la ciudadanía.

En la foto que utilizaron en sus redes sociales se ve a varios agentes ordenando subir a este carro a una de las grúas de la entidad, luego de que fuera sorprendido mal parqueado en una de las vías de la capital, hecho que le saldrá bastante costoso al propietario.

“¡Ni #Twingo ni #Ferrari, ningún vehículo puede estar mal estacionado en la vía! A diario realizamos operativos de control para recuperar el espacio público de todos. ¡#NiCincoMinuticos de mal parqueo en Bogotá!”, fue el mensaje en Twitter con el que la entidad capitalina acompañó la imagen del vehículo remolcado por infringir las normas de tránsito.

Operativos de control en Bogotá. - Foto: Alcaldía de Bogotá

En Colombia, y en gran parte del mundo, la marca de autos Renault es bastante popular y el Twingo es uno de los modelos con mayor demanda, por lo que la frase de la barranquillera hirió susceptibilidades e hizo sentir mal a muchos propietarios de este vehículo.