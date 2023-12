Destapan insólita razón por la que demandaron a Bogotá: aseguran que Claudia López no es real

Justicia deja en firme destitución de Walfrando Forero, alcalde electo de Tocancipá. No se podrá posesionar

“Está una tutela de la demandante que pedía que se anulara la elección de la alcaldesa por considerar que ella pertenecía a una organización de tecnología y que era un holograma. Los juzgados la reciben, nos notifican y las desestiman, no le dan mayor importancia porque no reúne los requisitos, porque no están claros los hechos, pero igual se garantiza el derecho de la justicia a las personas y más con estos temas nuevos de virtualidad es más fácil que las personas interpongan tutela”, dijo Mendieta.