Distrito anunció la entrega y puesta en marcha de nuevos carriles en la Avenida 68 en Bogotá

Nuevos cierres

Recorrido del alcalde Galán

No vamos a permitir que las obras en Bogotá parezcan abandonadas. Hoy arrancamos una serie de recorridos sorpresa por las obras de la ciudad para verificar que avanzan según lo planeado. En el tramo 6 de la avenida 68 nos encontramos con la escena que los bogotanos no queremos… pic.twitter.com/C4wMzjuvSz

“Esta es una obra de 16, 71 km., en totalidad, tiene nueve grupos, estamos en el punto seis que tiene 2,8 km., esta parte de la obra es de 216 000 millones de pesos y no vimos más de 15 trabajadores, no hay maquinaria moviéndose, efectivamente la obra no está avanzando”, manifestó el alcalde Galán.