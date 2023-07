“Espero que se haga justicia”, habla patrullero atacado brutalmente por un ciudadano canadiense en El Dorado

La solidaridad con el patrullero Jhon Favio Largacha fue nacional, aunque algunos se atrevieron a criticar la actuación del uniformado, que soportó los golpes de un enfurecido canadiense que estaba decidido en quedarse con su arma de dotación. Largacha habló con SEMANA y contó el minuto a minuto del ataque.

Lo primero que dijo el uniformado fue que su actuación, que incluyó soportar los golpes de su agresor, evitó una tragedia, pues la intención, sin saber el motivo del canadiense, era quedarse con su arma de dotación y en ese momento, el resultado pudo ser peor.

“Decidió ir al baño, al salir del mismo un sujeto se me abalanza por la espalda y trata de quitarme mi pistola de dotación, me doy vuelta le pregunto al señor qué le pasa, no me contesta, hace caso omiso y caminó unos pasos adelante, yo al ver obviamente la actitud del señor pido apoyo por el radio de comunicaciones para poder individualizar”, explicó el uniformado.

Jhon Favio, oriundo de Chocó, completó más de seis años al servicio de la Policía y cuatro en la unidad de tránsito. Aseguró que, a pesar de los reproches de quienes nunca han estado en una situación semejante, su respuesta a las agresiones fue proteger su vida, la de su agresor y la del resto de ciudadanos.

“Yo trato de alejarlo con mi mano izquierda, el armamento lo tengo en el lado derecho de mi cintura, lo colocó en un lugar donde no lo pueda coger, lo trato de alejar para evitar que el señor me despoje del armamento y ocurra una tragedia porque inicialmente lo que el señor quería era despojarme del armamento”, explicó el uniformado.

Aseguró que tras repasar los videos donde aparece junto al canadiense, piensa en la gravedad de los hechos y de lo que pudo ocurrir si este agresor le hubiese quitado su arma de dotación. Las imágenes son perturbadoras, no sólo por la violencia, sino por la actitud del atacante que no se detuvo un segundo en la golpiza, de no ser por los ciudadanos que intercedieron en favor del policía.

El viajero golpeó a un agente de la Policía en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

“En ese caso es tratar de hacer las cosas bien, pues el señor ya me había golpeado y me dejó mareado, en ese estado lo que trato es de evitar que el hombre me quite el armamento… A la familia, a los amigos les importa es que esté bien y que no ocurrió una tragedia mayor”, dijo Largacha.

Lo que sí resulta prioritario para el uniformado, luego de verse sometido a semejante agresión, es que la justicia actúe. Que las normas son claras y el canadiense cometió un delito, que debe ser castigado por la ley colombiana.

El hombre es un peligro para la sociedad. Le quiso quitar el arma al policía, lo atacó y si hace eso contra un uniformado, lo podrá hacer en contra de cualquier ciudadano con consecuencias aún más graves.

Ante los jueces

En las próximas horas se conocerá el dictamen médico del patrullero de la Policía que fue víctima de un violento ataque a golpes por parte de un ciudadano canadiense en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el coronel Octavio Gil, comandante de la Policía del aeropuerto habló con SEMANA sobre este episodio.

El oficial explicó que, “efectivamente el día de hoy a las 6:30 de la mañana, se presenta un hecho de agresión por parte de un ciudadano extranjero de nacionalidad canadiense. Esta persona agrede a nuestro uniformado, quien está adscrito a la seccional de tránsito y transporte, y tiene el grado de patrullero”

Agregó que, “una vez verificados los videos de aquí de las instalaciones del aeropuerto, se logra evidenciar de que este ciudadano va transitando por el segundo piso del aeropuerto. Cuando observa el uniformado se le abalanza específicamente a quitarle su armamento de dotación oficial. Estos son los hechos que ocasionan esta agresión. Lo que hace el compañero es actuar de una manera transparente en el marco del protocolo de la actuación del sistema táctico, básico policial que lo que hace uno es defender la integridad personal y la de terceros, por eso es que él lo aleja, toma una distancia prudente porque este sujeto estaba alterado y pide apoyo por radio”.

El sujeto no tenía tiquete de regreso a su país.

De igual manera, el Coronel Gil explicó que, “este ciudadano está siendo dejado a disposición de autoridad competente por el delito de lesiones personales. No hubo algún motivo, alguna justificación, el compañero no estaba realizando ningún procedimiento, no habían hablado antes, no había ninguna solicitud de registro de antecedentes, comparendos y movilizaciones”.

Sobre el canadiense capturado, el coronel dijo que “se verificó que él ingresó al país el 4 de julio, es turista, no venía a realizar ninguna diligencia o algo que se evidenciara y no conocemos por qué se encontraba aquí en el aeropuerto teniendo en cuenta que no presenta ningún pasaje”.

Así mismo, explicó el oficial, que el uniformado actuó acorde con los protocolos y era el no dejarse quitar el arma de dotación por parte del extranjero.

“En el momento exacto donde él le va a quitar el armamento, el compañero es donde pide de manera inmediata el apoyo y el apoyo llega”, señaló el coronel Gil.

Explicó que el extranjero se encuentra detenido en la URI de la Granja, a la espera de la respectiva judicialización. Aseguró el coronel que el canadiense de 34 años de edad no ha querido entregar alguna declaración a las autoridades y ha permanecido en completo silencio desde que fue capturado. Dijo que será la investigación la que determine si se encontraba o no bajo el efecto de alguna sustancia.

El director de la Policía, el general William René Salamanca reveló detalles del caso que ha generado un escándalo en el que un policía fue agredió por un ciudadano canadiense en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El oficial destacó la reacción del Policía y condenó la actitud violenta del extranjero, quien además de golpear al uniformado le intentó quitar su arma de dotación.

“No conocemos que generó la reacción violenta del ciudadano extranjero”, dijo el general Salamanca, al señalar que el canadiense está en manos de la Policía por el acto violento.

En ese orden de ideas, la Policía tendrá que presentar al ciudadano canadiense ante un juez de control de garantías para imputarle el delito de violencia contra servidor público que, en la mayoría de los casos, no deja una medida de aseguramiento, es decir, podría quedar en libertad, a pesar de que su comportamiento claramente se convierte en un peligro para la sociedad.

Los casos de violencia contra servidor público en Colombia se cuentan por miles y la justicia tiene represadas diligencias y procesos por este delito que, aparentemente, se convirtió en un paisaje para las autoridades judiciales que en lugar de demostrar contundencia en contra de quien se atreve a agredir a un funcionario de policía, abren la puerta para que cualquier persona se enfrente al uniformado.

El policía agredido en esta oportunidad tendrá que ampliar la denuncia en contra de este ciudadano y advertir las circunstancias de modo, tiempo y lugar que derivaron en la brutal agresión registrada por los mismos usuarios del aeropuerto El Dorado, algunos intercedieron para evitar que el extranjero continuará la agresión al uniformado.

Mayor General William Salamanca Director de la policia nacional REVISTA SEMANA | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La prueba de la agresión

Un nuevo caso de intolerancia se presentó en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá; en diferentes videos registrados por viajeros, se ve cómo un ciudadano, aparentemente canadiense, emprende a golpes contra un uniformado de la Policía.

Según se ve en las imágenes de la agresión, el sujeto intenta quitarle el arma de dotación al agente, mientras este intenta esquivar y protegerse de la brutal agresión del turista extranjero.

Al viajero no le importó estar siendo grabado por las otras personas que estaban presentes en el lugar para irse de frente contra el policía y propinarle varios golpes en su rostro y en su cuerpo.

El policía agredido hacía parte de la seccional de Tránsito y Transporte. | Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

Los espectadores de tan bochornoso hecho pedían de manera urgente la presencia de más uniformados o de personal que pudiera poner a salvo al policía y detener la agresión de la que estaba siendo víctima.

“¿Por qué no llega más policía? Ey, qué le pasa. Respete la autoridad. ¡Atrevido!”, son los gritos que se escuchan durante la grabación que se ha vuelto viral en redes.

En el video se ve cómo un grupo de hombres se acerca para intentar detener al agresor y logran separarlo del agente, mientras otro uniformado se acerca al lugar para realizar el respectivo procedimiento.

🇨🇴 | COLOMBIA: Momento en que un ciudadano canadiense de 34 años golpea a un policía en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. pic.twitter.com/jVWCGq5mHO — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) July 11, 2023

De inmediato, las reacciones en redes sociales aparecieron y uno de los primeros en dejar su opinión fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien aseguró que el agresor debería ir a la cárcel. “En un país serio golpear a un policía, o a un funcionario público que atiende público, da varios meses de cárcel”, escribió en Twitter.

En un país serio golpear a un policía, o a un funcionario público que atiende público, da varios meses de cárcel https://t.co/KGedC9OfG0 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) July 11, 2023

Por su parte, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, también reaccionó exigiendo sanciones para el agresor, y destacó que el uniformado no hubiese intentado defenderse, algo que otros tuiteros han criticado de forma categórica.

Los hechos sucedieron en el segundo piso de las instalaciones del Aeropuerto El Dorado.

“Ay los comentarios a este tuit: 1. No estamos en Estados Unidos, no esperen que pase lo que pasa allá. 2. Celebro la actitud del policía y me solidarizo con él, a la fuerza pública se le respeta 3. El extranjero debe ser duramente sancionado y no es con golpes”, dijo Carrascal en su publicación.

Ay los comentarios a este tuit:



1. No estamos en Estados Unidos, no esperen que pase lo que pasa allá.



2. Celebro la actitud del policía y me solidarizo con él, a la fuerza pública se le respeta



3. El extranjero debe ser duramente sancionado y no es con golpes. https://t.co/HvI5K1hM1E — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) July 11, 2023

Según se conoció, el agresor es un ciudadano canadiense de 34 años y, según la Policía, se abalanzó sobre el uniformado que hacía su ronda de rutina para intentar despojarlo de su arma de dotación.

El coronel Augusto Gil, comandante de la estación de policía del Aeropuerto El Dorado, señaló que el sujeto llegó al país el 4 de julio con su mascota y que no tenía boleto de avión en el momento de la agresión, algo que ha levantado sospecha, pues se intenta establecer qué hacía ese sujeto en el Aeropuerto El Dorado si no se disponía a viajar.

“Una vez verificados los videos se logra evidenciar que el comportamiento de este ciudadano extranjero es puntualmente a quitarle el armamento de dotación oficial a nuestro uniformado. Fue en el segundo piso de las instalaciones, no tiene ningún contacto, cruzan y el sujeto se devuelve de manera inmediata a quitarle el arma de dotación del compañero”, explicó el oficial.

“Él llegó aquí a Colombia el 4 de julio, desconocemos el motivo de por qué estaba aquí en las instalaciones del aeropuerto, ya que no tenía un pasaje de regreso a su lugar de origen”, agregó Gil.

El oficial encargado de atender la situación hizo énfasis en que la actuación del policía agredido fue “legal” al intentar defenderse y que su reacción evitó una tragedia al no dejarse quitar su arma.

La agresión se dio frente a varias docenas de viajeros; algunos pudieron grabar lo sucedido. | Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

Ahora, el agresor quedará a disposición de las autoridades y se espera que se interpongan las acciones pertinentes en las que el hombre podría responder por los delitos de agresión a funcionario público y lesiones personales. Asimismo, se conoció que el detenido ha permanecido en silencio y no ha querido entregar detalles de por qué estaba en el aeropuerto ni cuáles eran sus planes.