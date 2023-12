Hombre tuvo que huir por amenazas de muerte en Bogotá: le intentaron disparar y le rompieron la cabeza a su hermano; la víctima habló con SEMANA

Carlos, quien no se llama así, pero pidió que no se diga su nombre real por miedo a cualquier retaliación, es un padre que junto a su familia se convirtió prácticamente en un blanco de estos delincuentes que, al parecer, serían extranjeros que poco a poco fueron llegando a la capital del país en medio de la pandemia de la covid-19.

El inicio de los problemas

“Saco yo mi celular y me agarraron a palo. Uno de ellos me dice: ‘usted aquí no puede hacer una llamada porque usted vive en una olla’ (…) Seguro pensaron que yo estaba llamando a la Policía y me agarraron hasta con machetes. Mi hermano alcanzó a salir a intentar defenderme, finalmente salió herido porque le rompieron la cabeza con un palo”, relató.