Insólito: Guardian de la ciclovía fue arrestado por la Policía, luego de pedirles que bajaran la velocidad de la patrulla que se desplazaba por el corredor exclusivo

Como es habitual todos los domingos, en Bogotá se desarrolló la ciclovía durante la mañana de este 8 de octubre. Para ello, determinados corredores viales fueron cerrados, de tal manera que no se permitiera la circulación de vehículos de tipo automotor.

Sin embargo, hacia el mediodía, se conoció un caso bastante particular. A través de su cuenta en X (antes Twitter), la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Blanca Durán, publicó un video donde se observa lo acontecido.

“Yo también soy guardián, y también casi me procesan por lo mismo. Pero saben lo que tuve que hacer para que no me hicieran un comparendo? Darle toda la razón al tombo. Son como niños pequeños, solo que más verdes y más gordos”, comentó un usuario de X en la publicación.