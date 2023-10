Bogotá está invadida por ratas: los roedores están en siete localidades y la Alcaldía está en alerta para evitar que la plaga se siga propagando

El asunto es preocupante. Las ratas son animales que por naturaleza prefieren la noche y huyen del contacto humano, pero las fotografías y videos demuestran que esto no está ocurriendo y solo significa una cosa: hay una sobrepoblación desesperada que sale a buscar comida.

Desde hace meses se viene haciendo la alerta, el Distrito ha trabajado en el tema, pero la reproducción de los roedores es muy sencilla. El periodo de gestación dura menos de un mes y pueden nacer unas 20 crías. Calcular el número exacto de ratones es imposible, pero no hay duda de que hay miles en las calles.

El tema ha causado un amplio debate, pues los animalistas consideran que las ratas no son un problema de salud pública. La senadora Andrea Padilla es una de las personas que así lo cree: “Las ratas son animales maternales, solidarios, empáticos, inteligentes y sensibles”.

Juliana Gaitán vive en una casa de la localidad de Kennedy y recientemente tuvo bebé. Una noche, al despertarse para alimentarlo, notó que una rata estaba en la cuna de su hijo, por lo que lo sacó rápidamente. Afortunadamente, no ocurrió nada, el roedor estaba descansando en el lugar, pero se han presentado casos en los que atacan a los bebés. “Es el susto más horrible que he tenido. Además, al sacar a mi bebé la rata saltó porque se asustó”.

En resumen, la falta de cultura ciudadana, los problemas de recolección de basuras y el desaseo están generando que Bogotá cada vez se parezca más a Nueva York o a París, pero no precisamente por sus características de ciudades metrópoli.

En todo caso, los expertos recomiendan no matar a las ratas porque no se soluciona el problema de fondo y piden que se hagan los reportes a la línea 110 de la Uaesp para efectuar un control especializado de roedores. Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Bosa, Engativá, Usaquén y Suba son las localidades infestadas de ratas y si no se toman cartas en el asunto podrían llegar a otras más.