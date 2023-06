Denuncian plaga de ratas en 15 puntos de Bogotá, ¿cuáles son?

Lucía Bastidas, una de las concejales más críticas con la administración de Claudia López, más allá de que ambas hacen parte de la Alianza Verde, ha estado denunciando el aumento de plagas de ratas en algunos sectores de Bogotá.

El pasado 30 de mayo, en conversación con Caracol Radio, comentó: “Esto es un tema de salud pública por el aumento de los vectores. Le pasé una lista al secretario de Salud de algunos puntos críticos para hacer fumigaciones. Me respondieron que no pueden intervenir porque es un terreno privado. Los ratones no preguntan si es privado o público”.

Concejal Lucía Bastidas. - Foto: Concejo de Bogotá

Según la cabildante, Bogotá pasó de tener 549 a 755 puntos críticos por arrojo de basura los últimos meses, lo que se ha traducido en la presencia de vectores.

“Bogotá está cansada de la desidia, de la falta de autoridad, de las basuras, de la falta de atención a los habitantes de calle”, escribió recientemente en una publicación.

Entre los puntos que Lucía Bastidas identificó como críticos en Bogotá, sobresalen:

Av. Boyacá con calle 26

Av. Boyacá con calle 72

Av. carrera 81J con 57 sur, en el predio que se encuentra en la parte posterior del conjunto Shalom I

Carrera 88C, entre las calles 43 y 49 sur

Calle 56 sur - carrera 81J, en el sector conocido como Vegas de Santa Ana

Sobre el canal de la Av. 38 sur, barrio Patio Bonito

Carrera 30 con calle 68

Sobre el canal de Ciudad Jardín sur

Debajo del puente vehicular de la calle 80 con Av. Ciudad de Cali

Debajo del puente de la carrera 28 con NQS

Calle 13F con carrera 94A

Transversal 44 con calle 54 sur

Calle 20 con carrera 30

Calle 187 con carrera 6A.

Con corte a marzo, en 2023, en se han intervenido cerca de 1.900.000 metros cuadrados mediante control químico de roedores y más de 1 millón de metros cuadrados han sido fumigados para controlar insectos. - Foto: Secretaria Distrital de Salud de Bogotá

Acerca de la denuncia de Lucía Bastidas, la secretaría de Salud de Bogotá emitió una respuesta: “No podría afirmarse que existe un incremento (...). Los roedores y otros vectores cohabitan el espacio con el ser humano, es por ello que en especial los roedores hacen parte del grupo “sinantrópicos”, denominación empleada para cualquier especie silvestre o doméstica que utiliza recursos de zonas antrópicas, es decir, habitadas por el hombre, ya sea de manera permanente, utilizándolas como zona de vida, o temporalmente, como lugar de paso o descanso”.

¿Plaga de ratas en el Parque de la 93?

Semanas atrás, por medio de varias publicaciones de redes sociales realizadas, los ciudadanos que residen, trabajan y transitan por la zona del Parque de la 93 han denunciado la presencia de grandes cantidades de ratas, que acuden a los lugares donde se acumula la basura.

En un video, un ciudadano llamado Francisco Perafán mostró cómo pululaban las ratas en el sector y les pidió explicaciones a las autoridades, pues consideró que han descuidado el mantenimiento y el aseo.

Este ecosistema intervenido está ubicado en el norte de Distrito. - Foto: Google Maps

“La plaga de ratas que en este momento hay en la calle 93B con carrera 14 es incontrolable, no hay iluminación en el parque y no hay control de basuras, como se puede ver. Las ratas se están apropiando del lugar”, fue el comentario que hizo el ciudadano, acompañado con un video y una imagen de lo ocurrido.

Así mismo, les solicitó a entidades como la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Salud y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) hacerse cargo de la situación tan pronto como fuera posible.

La plaga de ratas que en este momento hay en la calle 93 b con Cra 14 es incontrolable, no hay iluminación en el parque y no hay control de basuras como se puede ver.

Las ratas se están apropiando del lugar. @Bogota @Uaesp @SectorSalud pic.twitter.com/hSLqwplWQd — Francisco Perafán C (@franciscoperafa) April 19, 2023

La publicación del ciudadano se hizo el pasado 19 de abril y ese mismo día obtuvo una respuesta de la Uaesp. “Hola, Francisco. El operador de aseo cumple sin falta con las frecuencias en esta zona, atendida semanalmente de la siguiente manera: tres veces para recolección de residuos y dos veces para barrido de calles y andenes”, señaló la entidad.