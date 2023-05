Bogotá es un “basurero a cielo abierto”: concejal Lucía Bastidas denuncia incremento de presencia de ratones en la capital

En la tarde de este jueves 11 de mayo, desde el Concejo de Bogotá se expuso cuáles son las zonas de la ciudad que tienen mayor presencia de ratones, situación que fue puesta en la mesa el pasado miércoles, luego de ver el aumento de las denuncias ciudadanas por el incremento de los roedores en sus barrios.

En este mismo sentido, la concejal y vocera del Partido Verde, Lucía Bastidas, destacó y alertó que en la capital del país existen un total de 15 zonas en donde hay un incremento de denuncias por la presencia de ratones. Cabe destacar que este tipo de animales y su mayor presencia hace que existan mayores vectores (palomas y ratones), los cuales son animales que promueven la transmisión de enfermedades e infecciones a las personas.

De acuerdo con Bastidas, esta situación puntual es directamente relacionada y se presenta por el incremento de los residuos dispuestos en las calles de la capital y su mal manejo para ser tratados y transportados.

Ante esta problemática de salud pública, la concejal indicó que las autoridades no han dado tratamiento ni respuesta y que frente a ello no han reducido el problema, “haciéndose los ciegos, sordos y mudos”.

Ahora bien, ante esta situación expuesta, Bastidas indicó que actualmente existen 749 zonas de acumulación de basuras en la ciudad y que esto es una situación que debe preocupar a la administración distrital, ya que para 2019 estos puntos críticos eran 539, es decir, un incremento del 34 %.

Con respecto a lo anterior, hay 15 puntos críticos con varias zonas de acumulación de residuos, de las 739, en donde las localidades de Engativá, con 146; Kennedy, con 77; Suba, con 64, y Barrios Unidos y Bosa, con 60, son las más alarmantes.

Los ratones propagan enfermedades e infecciones. - Foto: Getty Images

Sin embargo, este es un problema que se ha expuesto en varias oportunidades, ya que desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) se ha denunciado el incremento significativo de los carreteros y recicladores desde el inicio de la pandemia.

Según los datos recogidos por esta entidad, antes de la pandemia había alrededor de 11 mil personas dedicadas al reciclaje y recolección de residuos en carretas. Cifra que casi se triplica en este 2023, teniendo en cuenta que a la fecha hay cerca de 27 mil personas con este oficio.

Al presentarse esta situación de incremento de recicladores hace que también aumenten los distintos materiales en las calles, teniendo en cuenta que estas personas rompen las bolsas de separación de residuos que son dejadas en los puntos de recolección de basuras, generando que el recolector no pueda ejercer bien su trabajo, dejando residuos en la calle.

Las basuras mal tratadas aumentan el nivel de vectores en la ciudad. - Foto: Alcaldía de Soacha

No obstante, a este problema se le suma otra variable más y es que la ciudadanía hace un uso indebido de contenedores y canecas, así como también existe indisciplina y las personas no sacan la basura en los horarios de recolección correspondientes, con lo que las basuras duran expuestas en la calle más de lo que deberían, permitiendo que ratones y recicladores puedan llegar a ellas, generando mayores problemas de salud pública.

Por último, Lucía Bastidas destacó que no es la primera vez que denuncia que Bogotá es “basurero a cielo abierto” y recordó que la ciudad necesita acciones de larga duración y no reacciones afanadas que no dan una solución para el control de estos vectores, así como para la problemática de las basuras y exposición de residuos en la capital del país.