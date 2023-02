Joven murió en reconocida discoteca del norte de Bogotá; la familia asegura que hubo negligencia

En las últimas horas, la familia de Laura Catalina Cardozo Santana, de 21 años de edad, ha reportado un presunto caso de negligencia tras enterarse de la muerte de la joven en la discoteca La Ramona ubicado en el norte de Bogotá.

Lady Santana, hermana de la joven le manifestó a Citytv que Laura se encontraba tomando en el reconocido bar, pero tiempo después se desplomó en el sofá al momento de levantarse.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 18 de febrero, cuando Laura salió a bailar con un amigo. Su hermana asegura que Laura comenzó a expulsar una especie de baba y acto seguido a convulsionar.

Laura Cardozo. - Foto: Tomada de El Tiempo

No obstante, Lady asegura que no hubo una atención oportuna ni primeros auxilios. “Solo le comenzaron a meter los dedos a la boca para hacerla vomitar, pero lo que hicieron fue ahogarla más. Nunca nos han ayudado, no han hablado del tema, no sabemos de investigaciones internas. No tenemos videos, nada, y los resultados de Medicina Legal se pueden demorar más de 30 a 90 días”, le aseguró al medio mencionado.

La familiar de la joven también aseguró que la discoteca estaría ocultando evidencias. Además, cuenta que un amigo de Laura les manifestó que el personal del lugar sacó a la joven del establecimiento, donde fue llevada a la clínica Alcalá.

Lady aseguró que tomarán las respectivas acciones legales para aclarar el caso lo más pronto posible. Hasta el momento, el bar La Ramona no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido.

Este caso trae a la memoria la muerte de dos jóvenes en una fiesta techno en la localidad de Chapinero. Se trata de Miguel Rodríguez y Arles Ardila, los cuales murieron tras asistir al evento Fetich in Wonderland.

El bar Studio 64 se pronunció sobre lo ocurrido, lamentando la muerte de los dos jóvenes y aseguraron lo siguiente: “En conversaciones con el coordinador de la ambulancia conocimos el fin de semana que los dos jóvenes fueron llevados con vida y, así mismo, cada uno ingresó a distintos hospitales para ser atendidos por profesionales de la salud”.

Pánico por incendio de gran magnitud en discoteca de Chapinero

Momentos de pánico vivieron quienes estaban al interior de una reconocida discoteca ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, luego de que se presentara un voraz incendio en el tercer nivel del lugar ubicado en la carrera 8 con calle 63.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, por fortuna el hecho ocurrido en la discoteca Octava no dejó personas lesionadas, solo millonarios daños materiales.

“Anoche, sobre las 11:15 p. m., bomberos de las estaciones Chapinero, Central y Kennedy, con apoyo del Equipo Técnico de Rescate controlaron un incendio en el tercer nivel de una edificación (discoteca), ubicada en la carrera 8 con calle 63. No se reportaron lesionados”, informó puntualmente el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Incendio en discoteca Octava, en Bogotá. - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: @BomberosBogota

Según las autoridades que acudieron al lugar de la emergencia, por fortuna al momento del incendio solo estaban en el lugar tres empleados de la discoteca, pues de haber habido clientes, se hubiese podido presentar una tragedia de gran magnitud.

Al lugar llegaron más de 15 bomberos junto con una máquina de alturas, un carro tanque y otros dos vehículos de emergencias, para controlar las llamas en el último piso de la reconocida discoteca, cuya especialidad es la música electrónica y que abrió sus puertas en 2015.

Incendio en discoteca Octava. - Foto: Foto tomada de la cuenta en Twitter: @BomberosBogota

Tras lo ocurrido, la discoteca emitió un comunicado en el que indicó que, al parecer, el incendio se produjo a raíz de un cortocircuito.

“Informamos a nuestros viajeros que tras el incendio que se produjo en la noche de este miércoles en nuestras instalaciones, el informe preliminar indica que fue por un cortocircuito. Cabe resaltar que el fuego fue controlado de manera [efectiva] por el Cuerpo de Bomberos y no se reportó ningún lesionado con este incidente”, informaron desde la discoteca Octava en el comunicado.