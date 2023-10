La historia de jóvenes que quisieron formarse en desarrollo de ‘software’ y terminaron reportados y con embargos por más de $150 millones

Lo más llamativo de las ofertas fue que Holberton School Colombia les ofreció a los jóvenes no depositar ni un solo peso mientras estudiaban y solo pagar el valor “del programa” hasta después de culminar la etapa de “formación” y luego de que consiguieran un trabajo con un salario superior a los tres salarios mínimos legales vigentes, es decir, por encima de los tres millones de pesos. Y hasta que no se cumplieran estas condiciones, no se les iba a cobrar. En el papel, una oferta bastante atractiva.

Acuerdo de ingreso compartido

Exigencia de un otrosí y bloqueo en la plataforma

Reporte en centrales de riesgo y órdenes de embargo

Sin permisos para ofrecer programas de educación

“Publicidad engañosa y cláusulas abusivas”: habla el abogado de los estudiantes

“Obviamente no podrían estar en capacidad de realizar ningún tipo de cobro porque en Colombia no se puede cobrar por servicios no prestados, cierto; además, Holberton no tiene una autorización para operar en Colombia, y a la persona que estudia no se le ofrece y no se le entrega un certificado de estudio, por lo tanto, no se le prestó ningún servicio, porque ellos están vendiendo un servicio educativo, pero sin poder certificarlo, es como si no lo hiciera”, comentó Hernández.