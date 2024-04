Multa por exceso de consumo de agua en Bogotá: así van a funcionar las sanciones para quienes derrochen el recurso

El cobro adicional aplica solo para los usuarios y está por determinarse de cuánto será el monto exacto del cambio en la tarifa a pagar a partir de ese techo establecido por el Distrito. Además, esa medida aplica por usuario del servicio, es decir, por cada aparato “contador” que esté instalado, por lo que por ahora no se tendrá diferenciación en el techo de gasto según el número de integrantes de una familia.

Es más, en los temas de discusión está también el racionamiento de energía eléctrica, pero este asunto depende del Gobierno nacional y no solo de las administraciones locales porque el sistema energético está interconectado.

Embalses siguen en niveles críticos

El mandatario local también reportó que “la caída en el nivel del sistema Chingaza tiene que ver con que no ha habido precipitaciones. Entonces, evidentemente, seguimos consumiendo menos y no hay precipitaciones, por ende está saliendo más agua y no está entrando agua en los embalses en este momento o está entrando muy poca agua porque los afluentes del embalse están afectados por cuenta de la falta de lluvia”.