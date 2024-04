Perrito quedó atrapado en escalera eléctrica de centro comercial en Bogotá: critican irresponsabilidad del dueño

Sin embargo, tanto la persona que grabó el video como decenas de internautas que han comentado en la publicación criticaron la irresponsabilidad de los cuidadores del perro. Le reclaman por no haber llevado alzada a la mascota.

“Pobrecito el perrito, pero qué lindas las personas tratando de ayudar”. “Dios mío, en qué cabeza cabe llevar a un peludito en esas escaleraaasss. ¿Por qué no lo cargaron?”. “Qué irresponsabilidad, en las escaleras eléctricas siempre hay que alzar los animalitos, los niños también. No sean tan descuidados”. “Estos hechos se presentan muy a menudo… tanto que los quieren y no los cuidan como se debe”, dicen algunos de los comentarios destacados.