Pico y placa en Bogotá este miércoles 10 de julio: así funcionará la rotación

El pico y placa es un sistema de restricción vehicular utilizado en ciudades como Bogotá para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire. Funciona asignando días específicos de la semana en los que ciertos vehículos no pueden circular en determinadas horas, según el último dígito de su placa. En Bogotá, el sistema de pico y placa aplica de la siguiente manera:

Pico y placa en Bogotá este 10 de julio

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor, este miércoles 10 de julio los carros con placas 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán pico y placa, y no podrán circular en el horario establecido. Pueden circular los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.