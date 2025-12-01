Bogotá
Prográmese: convocan marchas y manifestaciones en Bogotá del 2 al 7 de diciembre
Podrían presentarse traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Durante la semana del 2 al 7 de diciembre de 2025, hay varias actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en puntos importantes de la ciudad de Bogotá.
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo estas jornadas.
Además, las autoridades recomiendan a la ciudadanía en general programar sus desplazamientos debido a que estas manifestaciones podrían presentar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Agenda de movilizaciones en Bogotá
Martes 2 de diciembre 2025
- 12:00 m. – Marcha: Manifestación UNASEMIGC-MRE Sede administrativa de la Aeronáutica Civil (Calle 26 # 106 – 33). Convoca: Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Exteriores UNASEMIGC-MRE
Jueves 4 de diciembre 2025
- 12:00 m. – Plantón: Velatón en conmemoración por nuestras mujeres caídas. Monumento a La Pola. Convocan: Conductoras Púrpura
Viernes 5 de diciembre 2025
- 8:00 a. m. – Marcha: Mujeres resignificando la vida. Portal de las Américas. Convocan: Colectivos feministas
Sábado 6 de diciembre 2025
- 2:00 p. m. – Marcha: Manifestación contra la pirotecnia en Bogotá. Parque Nacional. Convocan: Colectivos animalistas
- 5:00 p. m. – Plantón: Nobel es Nuestro – Una Luz por la Libertad / Marcha Global Sincrónica. Plazoleta Carulla Calle 85. Convoca: Venezuela sin fronteras
Recomendaciones para la ciudadanía
- La ciudadanía debe mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y las autoridades de tránsito durante las marchas y movilizaciones en Bogotá.
- Se recomienda planear las rutas con anticipación y tener en cuenta los posibles desvíos o cierres viales que puedan presentarse.
- En caso de participar en una manifestación, las personas deben hacerlo de manera pacífica, respetando los derechos de los demás.