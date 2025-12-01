Suscribirse

Prográmese: convocan marchas y manifestaciones en Bogotá del 2 al 7 de diciembre

Podrían presentarse traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio. 

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 3:47 a. m.
MARCHA 21 DE ABRIL EN CONTRA DEL GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO BOGOTÁ
Prepárese para las marchas en Bogotá. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Durante la semana del 2 al 7 de diciembre de 2025, hay varias actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en puntos importantes de la ciudad de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo estas jornadas.

Además, las autoridades recomiendan a la ciudadanía en general programar sus desplazamientos debido a que estas manifestaciones podrían presentar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Agenda de movilizaciones en Bogotá

Martes 2 de diciembre 2025

  • 12:00 m. – Marcha: Manifestación UNASEMIGC-MRE Sede administrativa de la Aeronáutica Civil (Calle 26 # 106 – 33). Convoca: Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Exteriores UNASEMIGC-MRE
marcha de la oposición de abril
Marchas en Bogotá. (Imagen de referencia). | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Jueves 4 de diciembre 2025

  • 12:00 m. – Plantón: Velatón en conmemoración por nuestras mujeres caídas. Monumento a La Pola. Convocan: Conductoras Púrpura

Viernes 5 de diciembre 2025

  •  8:00 a. m. – Marcha: Mujeres resignificando la vida. Portal de las Américas. Convocan: Colectivos feministas

Sábado 6 de diciembre 2025

  • 2:00 p. m. – Marcha: Manifestación contra la pirotecnia en Bogotá. Parque Nacional. Convocan: Colectivos animalistas
  • 5:00 p. m. – Plantón: Nobel es Nuestro – Una Luz por la Libertad / Marcha Global Sincrónica. Plazoleta Carulla Calle 85. Convoca: Venezuela sin fronteras

Recomendaciones para la ciudadanía

  • La ciudadanía debe mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y las autoridades de tránsito durante las marchas y movilizaciones en Bogotá.
  • Se recomienda planear las rutas con anticipación y tener en cuenta los posibles desvíos o cierres viales que puedan presentarse.
  • En caso de participar en una manifestación, las personas deben hacerlo de manera pacífica, respetando los derechos de los demás.

