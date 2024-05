Revelan detalles del caso del hombre que presuntamente mató a su familia en Bogotá: “El cuarto estaba lleno de sangre”

Bogotá no sale de la conmoción por el aterrador caso que se presentó en los últimos días al interior de una vivienda en la localidad de Puente Aranda, donde una familia fue encontrada muerta el pasado viernes, 24 de mayo. Al parecer, ya llevaban dos días sin vida.

La que contó los detalles fue Laura Camila, sobrina de una de las víctimas. La mujer explicó que fue uno de sus tíos el que la alertó de lo que había pasado, algo que la dejó en shock. “Yo simplemente me desperté, mi tío me levantó llorando con un grito y me dijo: ‘los mató’”, relató.