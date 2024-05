Kenia, la perrita que su familia busca desesperadamente tras perderse bajo el cuidado de una guardería. Esta es su historia

Mientras que su amiga le colaboraba con esta situación, Lina trató de buscar tiquetes para regresar a Bogotá lo más pronto posible, pero “lo que fue miércoles y jueves, yo no conseguía tiquetes, yo de hecho no estaba en la capital de, o sea, no estaba en Lima, estaba en Cusco. Entonces el mismo miércoles me regreso a Lima, empiezo a buscar tiquetes y logró únicamente conseguir un tiquete para hoy a las 2:00 a.m. con escala en Panamá. Llego a Bogotá hoy y desde ese momento me pongo yo al frente un poco más como a liderar”.