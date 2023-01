Video | Encuentran a perros perdidos del hombre que rompió en llanto en un aeropuerto de Turquía

Hace un día un hombre se volvió tendencia en las redes sociales por su desesperada actuación en medio del aeropuerto de Estambul, luego de que la aerolínea en la que viajaba le informara que había perdido el rastro de sus cuatro perros, mismos que viajaban en la bodega del avión.

Pero este 26 de enero, el hombre en cuestión dio declaraciones a través de sus redes sociales explicando qué pasó después.

A través de las plataformas digitales el hombre se identifica como Joao Paulo de Costa y, además de aparecer con sus cuatro perros, lo que da un alivio a quienes continuaban preocupados por el destino de las mascotas, recalcó que su desesperación tenía que ver con el maltrato al que habrían sido sometidos los animales.

El hombre mostró que ya estaba en casa con sus mascotas. - Foto: Instagram:@joaopaulodecosta/

“Pocas veces podemos ver el despropósito y el descuido que les hicieron a mis hijos, nuestras mascotas de 4 patas no merecen este trato, no pueden ser tratadas como maletas u objetos”, comenzó indicando en la descripción de su video, resaltando uno de los dilemas recientes, el transporte de animales en aviones.

“El propósito de este video nunca fue viralizarse (ni siquiera me di cuenta de que me filmaron, pero se volvió viral), todo esto solo sirvió para que todos observaran cómo suelen tratar el traslado aéreo de nuestros perros, terminé perdiendo contacto con ellos en el aeropuerto de mi conexión con Turquía, gracias a Dios y a la policía nos las arreglamos y los encontramos”, agregó Costa, resaltando que habría sido genuina su reacción, puesto que no tenía idea de que estaba siendo grabado.

Además, aprovechó para dejar un mensaje en el que hace una reflexión sobre su caso, indicando que gracias a la viralización del video también pudo agilizar que la aerolínea buscara a sus mascotas, pero posiblemente, no todas las personas tienen la misma suerte. “No podemos aceptar este tipo de trato nunca. Todo salió bien, pero ¿y si no fuera así? ¡Déjalo!”, indicó.

El momento en el que hombre se encontró de nuevo con sus mascotas. - Foto: Instagram:@joaopaulodecosta/

Sin embargo, posteriormente, aprovechó para publicar otro video en el que explicaba otros de los acontecimientos que vivió en el aeropuerto, mientras buscaban a sus mascotas. “Intentaron separarnos, para saber más de todo lo que pasamos, mira un video que explicaba todas las situaciones dolorosas que pasé con mis perros en el aeropuerto de Turquía”, detalló Costa, mostrando el momento en que logró reencontrarse con los peludos.

Mujer confundió a su hijo en un aeropuerto y abrazó a un desconocido

Uno de los momentos esperados por quienes hace mucho no ven a sus seres queridos es el de correr a abrazarlo, en especial si el reencuentro se da en un aeropuerto, no en vano, es una escena que incluso recrean en el cine. Sin embargo, hay quienes por ser despistados pueden echar a perder un instante, como se puede observar en un TikTok que se volvió viral.

Domingo Mendoza, un usuario de esta red social, subió el video del reencuentro con su mamá en una terminal aérea. Lo curioso es que cuando corrió a abrazarla tras cuatro años, una señora se ‘coló’ en el reencuentro, al parecer porque lo confundió con un familiar y le estiró los brazos.

En un comienzo, Domingo intentó evadir a la desconocida pasando por el lado, pero él, para no hacerla sentir mal, también le brindó un abrazo. La sonrisa de volver a ver su mamá se mezcló con la de observar a una señora confundiéndolo con alguien más.

La mujer desconocida incluso abrazó a quien, al igual que ella, recién arribaba a su tierra; también a su esposo. Solo después de unos segundos cayó en cuenta de la equivocación, como lo evidencia el video, y algo apenada, salió a correr a quienes en verdad esperaba ver.

El momento en el que una mujer confunde a su hijo, que la iba a recibir en el aeropuerto. - Foto: Captura TikTok: @domingomendozaa

“Yo le di su abrazo también”, escribió Domingo, frase que acompañó con un emoji ‘estallando’ en risa. Por supuesto, hubo todo tipo de comentarios hacia el cómico video.

“Les cuento a mí me pasó cuando vi a mi mamá después de 20 años: me equivoque de mamá, lloré tanto con esa señora que no lloré con mi mamá”, explicó una usuaria de TikTok, a la que le llovieron cientos de ‘me gusta’. “Primera vez que no lloro con un víideo de reencuentro, sí que pasaron varias cosas en menos de un minuto”, dijo alguien más.

También hubo quienes acudieron al perfil de quien dijo ser el verdadero hijo de la señora, al que confundió con Domingo Mendoza, pero lastimosamente, al parecer, no captó el momento de la equivocación de su mamá y su reencuentro, es decir, lo que algunos usuarios denominaron la segunda parte del video.

“Aquí, los que fuimos al perfil del que dice ser el hijo, pero no tiene la segunda parte”, comentó una usuaria.