Video | Aparece dueña de la viral coreografía de Shakira; dice sentir pena porque no dieron los créditos

Luego de su éxito con Bizarrap, Shakira practicó una coreografía para seguir dándole mucho más alcance a su canción llamada ‘BZRP Music Sessions #53′, y la cual se ha convertido en todo un fenómeno viral en redes sociales.

Tanto la canción como el video, y ahora la coreografía, han sido tendencia en el mundo entero, logrando que miles de personas imiten su voz y los pasos que ella publicó en TikTok.

Shakira imitó un baile de las tiktokers y girlband Bella Dose, quienes idearon varios pasos para su canción contra Piqué y Clara Chía; a la par que la canción comenzaba a hacerse viral, cientos de seguidores de la barranquillera empezaron a publicar sus bailes en esa red social.

Algunos tuvieron éxito y otros no pasaron de ser un video más en esa plataforma, hasta que Shakira, con su gran masa de seguidores, subió su propia versión en la que con su bailarina le daba otro toque especial a su éxito.

Ahora, después de que millones de seguidoras de la barranquillera copiaran su baile y lo publicaran, aparece una usuaria de esta red social asegurando que fue ella quien inventó los pasos que utilizó Bella Dose para su coreografía, la misma que replicó la cantante colombiana.

Se trata de la tiktoker identificada en esa red social como @Voonie, quien asegura que si bien Bella Dose agregó la rotación al baile original, los pasos fueron inventados por ella.

La mujer escribió un mensaje en el que manifestaba sentirse triste porque la cantante le dio crédito a otras personas y no a ella.

“Shakira hace mi trend pero da los créditos a otra gente. Me muero de ilusión y a la vez me da pena. (...) Obviamente ha visto una versión y habrá pensado que era de otra persona”, dijo la mujer que se siente afectada.

Este es el baile de Voonie, quien aseguro ser una de las primeras en crear la coreografía:

Este es el baile de Shakira y el de Bella Dose:

¿Mensaje de Sara Uribe a Shakira?

La paisa Sara Uribe dejó en el aire un mensaje que muchos de sus seguidores creen que iba dirigido a la artista barranquillera; sin embargo, ella no aclaró si la intérprete de ‘Las caderas no mienten’ era la destinataria de las frases que pronunció.

Antes de entregar su mensaje, la paisa y exprotagonista de novela también publicó un video en el que de fondo se escuchaba Sesión #53, la más reciente canción de Shakira, en la que se iba de frente, una vez más, contra Piqué, su exsuegra y la nueva pareja del ex-Barcelona, Clara Chía.

Allí, Uribe realizaba una coreografía bastante sensual al ritmo de Shakira y Bizarrap, baile que cautivó a sus seguidores, quienes resaltaron la belleza de la paisa.

Luego, varias publicaciones después, la antioqueña grabó un video en el que, a juzgar por lo dicho, parecería que estuviera dirigido a la barranquillera, pues entregó consejos sobre el desamor y cómo valorarse a sí misma.

“¡Oye, tú! Te va a doler este mensaje. Si se alejó es porque no quiere estar contigo, porque no le aportabas. Así que ya es suficiente, ya está. Deja de llorar por alguien que no te valoró y comienza a valorarte a ti. Y solamente en ese momento te darás cuenta de que todo pasa por un motivo. Si se desapareció, déjalo ir. Tú tienes la mejor compañía y es a ti misma”, fueron las palabras de Sara Uribe.

De inmediato los comentarios aparecieron y señalaban que era un dardo para Shakira luego de haber terminado su relación con Piqué. Así mismo, otros internautas escribieron que esperaban que la barranquillera escuchara las palabras que había grabado la ahora empresaria paisa.