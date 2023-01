Video | Adulto mayor se hizo viral en TikTok por hacer ‘saltos mortales’ desde gran altura

Un adulto mayor se convirtió en la sensación, no solo en su lugar de vacaciones, sino también en las redes sociales. Luego de que un usuario de internet tomara los videos en los que se muestra al señor de 79 años haciendo acrobacias en el aire antes de caer en el agua, poniendo a prueba a los jóvenes presentes.

Pues bien, el hecho tuvo lugar en Córdoba, Argentina, y el protagonista del video fue identificado como Alberto Frascasoli, un abuelo que desde el año anterior ha venido siendo el centro de atención por los clavados que realiza y en entrevistas a medios locales ha revelado que este tipo de actividad es la que mantiene frecuentando, muy a pesar de lo riesgoso que pueda ser para su edad.

El abuelo recalcó que durante su vida ha sido activo en deportes. - Foto: Tik Tok: @diegoghione4

El video que se viralizó tiene lugar en una zona conocida como playa Miami, a la orilla del río Santa Rosa, que queda ubicada en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, según recalcaron medios locales. Se recalcó además que, este abuelo comenzó hacer clavados desde que cumplió sus 60 años, y sería arquitecto de profesión, según recoge El Litoral.

Así entonces, en el video se puede apreciar al abuelo subiendo una cuesta para quedar a unos 7 metros del agua, y con el apoyo de sus espectadores, al llegar a la cima, toma el impulso necesario, calibra su salto, se prepara, respira profundo y luego se tira haciendo un “salto mortal” hacia atrás para caer en el río.

“Toda mi vida he hecho deporte y comer liviano: frutas y verduras. No comer mucho y hacer gimnasia, bicicleta, natación. Bailar tango que son 5 kilómetros cada vez que vamos a una milonga. Esto que voy a hacer ahora... subí por primera vez a los 60 años. Pero ya tenía habilidad para hacer cosas así”, afirmó el abuelo en entrevista con medios locales, según recoge La Nación.

Empleada doméstica se volvió viral por explicar cómo hace para viajar

Una mujer argentina, que se desempeña como empleada doméstica, se convirtió en tendencia por revelar sus “secretos” para viajar por todo el mundo, pese a que su nivel adquisitivo no es el de una persona de estrato alto. Aun así, eso no ha sido impedimento para que ajuste esporádicamente sus vacaciones y planee con antelación el próximo destino a conocer.

Su nombre es Yanina Alfaro, una argentina que empezó a ganar popularidad en las redes sociales, al compartir los recorridos que suele hacer con su familia a distintos lugares. El hecho de que el cuerpo y la mente merecen descanso es un aspecto que la mujer tiene claro y por el que trabaja día a día para que, llegado el momento, tenga su recompensa.

A nivel nacional, entre algunas ciudades que han hecho parte de su lista está Ushuaia, Rosario y hasta el glaciar Perito Moreno (en la región de la Patagonia). Pero, ¿cómo lo hace? Alfaro cuenta que no ha sido nada fácil, pues asegura trabajar entre 10 y 12 horas al día como empleada doméstica.

Para dar fin a los rumores, y salirle al paso a quienes no creen que ejerza en servicios generales, la propia argentina dejó claro por qué le rinde el dinero, mientras comparte contenido de camino a su jornada. “A la hora que otros están llegando a sus casas, yo estoy entrando a mi segundo trabajo del día (como niñera, por ejemplo)”.

La argentina trabaja como empleada doméstica entre 10 y 12 horas al día. - Foto: TikTok @yanivalfaro

La mujer confiesa que no tiene que pagar mensualmente el arriendo de su casa y que comparte los gastos con su pareja, con quien lleva unos 10 años de relación. En cuanto a sus viajes, dice que busca planificar entre 9 meses y un año antes el destino y que los vuelos los saca directamente por las aerolíneas en cuotas.

Sobre el interés, Alfaro dijo que al dividir la suma (como 32.000 pesos argentinos) en un año, “es nada (...)”. Respecto al hotel, busca sacarlo también a cuotas en algunas plataformas y empalmar los feriados con los días que mejor le convengan.

La mujer acumula más de 30.000 seguidores en TikTok. - Foto: TikTok @yanivalfaro

“A mí me gusta disfrutar la vida. ¿A quién no? Uno no sabe hasta cuando va a vivir. Entonces, para disfrutar como yo quiero, me tengo que levantar a las seis de la mañana, porque nadie me va a regalar nada. Me levanto temprano y después me doy una semana en el hotel más caro de Ushuaia”, dijo la argentina, según recogió Infobae.