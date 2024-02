Emergencia: se complica brote de enfermedad respiratoria aguda en la Escuela Militar de Cadetes. Hay un muerto y más de 100 contagiados, tres de ellos en UCI

“El Ejército dejó morir a mi hijo”: habla la mamá del cadete muerto

| Foto: Archivo Particular

El cadete Cristopher Blanco murió en extrañas circunstancias bajo el cuidado del Ejército. | Foto: Archivo Particular

Agregó que su hijo le contó que al ver su estado de salud fue remitido al dispensario militar, pero que allí solamente le hicieron el diagnóstico médico, pero que no le dieron medicamentos para tratar los quebrantos de salud que venía padeciendo.

“Mi hijo me informó que desde el Ejército le dijeron que él no tenía seguro médico y que no le podían dar los medicamentos para tratar la fiebre y la tos, que él por su cuenta los tenía que comprar”, denunció la afligida mamá.