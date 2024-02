Cuatro muertos y tres heridos deja accidente de Helicóptero del Ejército en frontera con Panamá

Muerte de cadete

“Mi hijo me informó que desde el Ejército le dijeron que él no tenía seguro médico y que no le podían dar los medicamentos para tratar la fiebre y la tos, que él por su cuenta los tenía que comprar”, señaló Vásquez. Agregó que: “nadie me daba razón, solamente me dijeron que la muerte había sido por el virus de la influenza, que había desencadenado una neumonía aguda”.