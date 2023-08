¿Temblor del jueves le salvó la vida a una mujer en Soacha? Conozca la historia

Violencia contra la mujer no cesa: entre enero y mayo de 2023 se reportaron 213 feminicidios en Colombia; Procuraduría tomó cartas

Contexto: Violencia contra la mujer no cesa: entre enero y mayo de 2023 se reportaron 213 feminicidios en Colombia; Procuraduría tomó cartas

Según varios medios, la mujer llevaba encerrada y sometida a agresiones más de 36 horas a manos de su pareja y señaló que: “me encerró en la habitación y ahí fue cuando la Policía llegó, no sé cómo abrieron porque la puerta tenía seguro. Cuando ingresaron, el hombre dijo que no se quería ir para la cárcel”.