“Tenemos que mirar la posibilidad de tratar aguas residuales para consumo humano”: Embalses que surten de agua a Bogotá están en nivel crítico

“ Tenemos que mirar la posibilidad de tratar aguas residuales para consumo humano. Esto es algo que en otros países funciona ; aquí las usamos y las botamos y desechamos porque no están obviamente en condiciones para su uso posterior. Pero con inversión, las empresas de servicios públicos podrían permitir que se rehusara este líquido y por supuesto las soluciones de mediano y largo plazo de recuperar nuestros ecosistemas, páramos, cuencas abastecedoras. Tenemos que empezar a trabajar desde ya en eso”, dijo Ballesteros en el noticiero citado anteriormente.

“Luego del fin de semana, el consumo se mantiene por debajo del promedio normal de la ciudad. Ayer, 14 de abril, el consumo fue de 16,01 metros cúbicos por segundo. La meta es 15. Necesitamos consumir menos agua. Con corte al 14 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza era de 15,76 %. La meta de abril es llegar al 20 %. Hoy el turno de restricción le corresponde a la zona 5, que no tendrá suministro de agua por las próximas 24 horas. Bogotá nos necesita a todos. Usemos menos agua en nuestro día a día. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, fue el mensaje completo de Galán en la citada red social.