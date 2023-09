VIDEO | Así fue como falsos agentes de Policía secuestraron al artesano Martín Aguilar en Bogotá; su esposa habló con SEMANA

De acuerdo con el relato que le entregó la mujer a SEMANA , ese mismo día ella fue a poner el respectivo denuncio por la desaparición de su esposo, pero en ese momento no se lo recibieron debido a que las autoridades no descartaron que el hombre hubiera sido capturado por alguna entidad.

“Ese mismo 31 de agosto no me cogieron la demanda, a mí me tocó volver y al otro día sí puse la denuncia. Me manifestaron que tocaba esperar para confirmar si lo tenía alguna entidad”, dijo.