Video | Comunidad enardecida linchó a presunto ladrón en Bogotá

Un ciudadano sacó un machete, pero fue disuadido por otras personas para no utilizarlo.

Los hechos de inseguridad se han vuelto comunes en Bogotá. Cada día se conocen casos en los que los ciudadanos denuncian haber sido víctimas de delincuentes y, ante la ira que esto les produce, algunos deciden tomar acción con la denominada ‘justicia por mano propia’.

Aunque las autoridades hacen constantes llamados para que los ciudadanos se mantengan al margen de este tipo de situaciones, el rechazo a la criminalidad ha hecho que algunos hagan caso omiso y opten por atacar físicamente a los maleantes para defenderse.

En esta oportunidad, en video quedó registrado el momento en que varios hombres arremetieron contra un presunto ladrón. Con puños, patadas, un cinturón y el casco de una motocicleta, los ciudadanos le propinaron numerosos golpes.

El presunto delincuente trataba de refugiarse y no se paraba del piso, sin embargo, la comunidad no cesó su ataque y continuó con el linchamiento. Posteriormente, el sujeto se alejó, pero otro hombre no le permitió escapar hasta que llagaran las autoridades.

Finalmente, las imágenes muestran cuando otro hombre se acercó, llevando un machete en sus manos. No obstante, las personas que estaban en el lugar lo disuadieron para que no lo utilizara, previniendo que el linchamiento evolucionara a un escenario de mayor gravedad.

Atrapado en TransMilenio: un supuesto ladrón quedó colgado de una ventana del articulado mientras intentaba robar un celular

Lo que parece rutina para los ladrones, al parecer, le salió mal a uno. De acuerdo con las víctimas, un delincuente se trepó por la ventana de un TransMilenio para sacar el celular de un usuario. Lo que no advirtió el presunto ladrón fue cómo un grupo de ciudadanos contuvo sus intenciones criminales, las mismas que a diario deben sortear los usuarios de TransMilenio.

En video quedó el curioso momento, el instante en que el presunto ladrón resultó atrapado, colgado o capturado por sus víctimas en lo alto de la ventana del articulado, mientras el bus continuaba su marcha. Cada parada del TransMilenio era un momento que los ciudadanos en la calle aprovechaban para lanzar golpes al presunto ladrón.

En las imágenes se observa cómo el hombre atrapado se va quedando sin ropa. Cada golpe lo deja con los pantalones en los tobillos y la risa de los transeúntes se mezcla con los reclamos de justicia de otros conductores que alientan a más personas a infligir golpes al atrapado ladrón.

Creo que este ladrón de celulares en el centro de Bogotá se quedó sin ganas de seguir robando.

Arranca el bus y la gente lo agarra con fuerza, desde el interior del articulado, al presunto delincuente, que por más que intenta escapar, sus movimientos se tornan torpes y le causan más dolor. La justicia en las manos de los usuarios de TransMilenio y los otros conductores por la avenida Caracas, en Bogotá, se hace cada vez más fuerte y curiosamente, entre más se esfuerza, más se hunde.

SEMANA consultó con fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá y ellos advirtieron que la persona trepada o atrapada en la ventana del TransMilenio fue trasladada a una estación, sin embargo, quedó en libertad puesto que no hubo denuncia y tampoco logró su aparente cometido criminal; en consecuencia, no hubo delito, ni judicialización.

Lo que sí quedó consignado en un informe que redactaron los uniformados fueron las lesiones que sufrió el presunto ladrón en su fallido intento de atraco. La Policía nuevamente hizo una recomendación para evitar los casos de justicia por propia mano. El riesgo no es dar una lección en un acto de venganza, sino que las víctimas, de plano, se pueden convertir en victimarios.

En este caso particular fueron los ciudadanos indignados y cansados de los constantes hurtos en el sistema TransMilenio quienes decidieron socorrer a la persona que se iba a convertir en víctima de los delincuentes, para ellos no era importante la llegada de la Policía, sino dejar claro la ofensa en contra de su tranquilidad.