Ciudadanos quemaron la moto de dos ladrones e intentaron lincharlos, por robar un celular en Bucaramanga

Los señalados ladrones, inicialmente, no lograron ir muy lejos, pues un taxista les cerró el pasó y evitó que huyeran. En seguida, un grupo personas se abalanzaron sobre ellos y los tumbaron de la motocicleta, aunque alcanzaron a propinarles algunos golpes, los delincuentes finalmente escaparon.

Mientras los bandidos se esfumaron del lugar, la turba enfurecida les prendió la motocicleta que dejaron abandonada. “ Salieron corriendo con el teléfono celular, no lo pudimos recuperar, pero dejaron la moto y tocó actuar ”, agregó al citado medio el testigo.

Por su parte, las autoridades indicaron que no se puede combatir un delito con otro, ya que esto puede traer consecuencias legales: “ la persona que agrede, que golpea, que lesiona, puede entrar a responder también penalmente por las lesiones e inclusive, por la muerte, en [caso de] una tentativa de homicidio, a esta persona que presuntamente ha cometido un delito”.

Robaron a un bombero

“Mientras realizábamos labores de rescate de una persona suicida, fui víctima del hampa. Yo fui la persona que pasó por encima del puente y aseguró a la persona, que intentaba suicidarse, de la parte interna para que no se lanzara. Mientras estaba realizando esta labor, me robaron un reloj inteligente, fue arrancado de la muñeca, me parece triste que estamos salvando la vida de alguien y pasen estas cosas”, dijo Rodríguez.