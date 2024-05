Fuerte agarrón entre alcalde de Bucaramanga y gobernador de La Guajira por expulsión de venezolanos: “Me tilda de nazi”

“La amenaza de los alcaldes de Arauca y Bucaramanga de enviar a los venezolanos desde sus regiones hacia la frontera guajira, en convoyes semejantes a los trenes que usaron los nazis para las masivas deportaciones de judíos fuera de sus fronteras, no solamente desafía los derechos humanos, las leyes de migración respecto al retorno de migrantes que encuentran sus formas y legalidad en tratados internacionales, que hoy hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad, sino que, también lo hace con el sentido común”, dijo el gobernador Manosalva, en una declaración subida de tono.

El mandatario aseguró que dichas medidas afectan principalmente a ese departamento. “¿Acaso la frontera con Venezuela en Norte de Santander no es la puerta de entrada y de salida más cercana a Arauca, al igual que Bucaramanga? Los convoyes que proponen los alcaldes no solo es un absurdo, sino que, pretende crear el caos migratorio y el desplazamiento de seres humanos en situación vulnerable, hacia las tierras guajiras que albergan a la población colombiana, la cual está especialmente protegida por la Corte Constitucional y se encuentra en situación de riesgo alimentario y de agua, según lo reconoció la sentencia T 302 de 2017″.

Frente a esto, el alcalde Jaime Andrés Beltrán respondió que las palabras del gobernador Manosalva no solamente son temerarias, sino que ponen en peligro su vida y la de su familia.

“Son de suma gravedad las declaraciones que hace el Gobernador de la Guajira, Fernando García Manosalva, el cual me tilda de ‘Nazi’ como mandatario de Bucaramanga, poniendo en riesgo mi seguridad y la de mi familia, esto por ponerle orden y autoridad al tema delincuencial que vive nuestra ciudad y país por cuenta de ciudadanos extranjeros que con sus comportamientos infringen la ley”, precisó el alcalde, a través de sus redes sociales.

De igual manera explicó que el procedimiento de expulsión que se ha realizado junto a Migración Colombia, es soportado por las normas colombianas y los tratados internacionales vigentes, “estos delincuentes se han tomado como juego nuestros territorios, no con uno ni dos, sino con más de 10 anotaciones penales y policivas en nuestra ciudad. Esto no lo voy a permitir. Nuestra obligación es garantizar los derechos humanos de la gente honesta, honrada y trabajadora, no de los delincuentes que irrespetan las leyes colombianas con total permisividad y complacencia de organizaciones y mandatarios que quieren reducir todo a la xenofobia. Fuimos elegidos para poner orden y autoridad; Gobernador, ¿usted de qué lado está?”.