Estudiantes denuncian casos de acoso sexual en colegio de Bucaramanga

Este martes, 2 de mayo, los estudiantes del Colegio Cooperativo de Bucaramanga decidieron suspender sus actividades escolares para alzar su voz y protestar ante los presuntos casos de acoso sexual que se estarían presentando al interior de la institución.

De acuerdo con la denuncia hecha por alumnas y egresadas, algunos docentes estarían acostumbrados a tocarlas de forma indebida, realizar miradas incómodas e incluso hacer comentarios subidos de tono. Así mismo, presuntamente, ya se habrían presentado casos de abuso sexuales.

Estudiantes pidieron a los directivos no encubrir a los docentes. - Foto: A.P.I.

“Él (profesor) me dijo que yo necesitaba el dinero y yo le dije que no quería hacer una cosa de esas (tener relaciones sexuales) y que nunca lo iba a hacer. Yo iba a salir de la sala de informática y él me cogió fuerte de la cintura, me bajó la licra y los pantys e hizo que me sentara encima”, contó una estudiante.

Situaciones como esta, al parecer, se vienen presentando desde hace varios años en la institución educativa. Sin embargo, y pese a la denuncia de las estudiantes, los directivos no han hecho nada para proteger la integridad de las estudiantes, quienes diariamente comparten aula con los docentes que estarían detrás de estos vergonzosos actos.

“El plantón se realiza porque estamos expresando e intentando decirles a los padres que cuiden a sus hijas, no es un solo docente, son varios. Hace muchos años pasa esto y los profesores los hacen renunciar para que salgan con su hoja de vida en blanco y todo sigue pasando”, aseguró una exalumna del colegio.

En medio de arengas y con pancartas, tanto estudiantes, exalumnos como padres de familia exigieron –este martes– tomar medidas frente a esta situación. A los directivos les hicieron un llamado para que no encubran a los docentes presuntamente abusadores.

El plantón se realizó este martes 2 de mayo frente al colegio. - Foto: A.P.I.

“Hay una situación de acoso sexual que se está investigando, esa situación tiene inconformes a muchos padres de familia, pedimos soluciones”, dijo Rubén Rueca, padre de familia.

¿Qué dice el colegio?

Ante estas denuncias contra varios profesores por presunto acoso y abuso sexual, el Colegio Cooperativo de Bucaramanga emitió un comunicado, en el cual asegura que no ha recibido ninguna denuncia o queja formal donde se exponga dicha situación. No obstante, señalan que se tomaron medidas al respecto.

“Aunque no ha llegado ninguna acusación, queja o comentario de lo expresado en las redes sociales de manera oficial al Colegio Cooperativo Comfenalco, ya se tomaron todas las medidas y se inició la investigación correspondiente conocidas las primeras publicaciones”, dice el comunicado.

Y agrega que: “como primera medida se realizó una reunión con la personera de los estudiantes, la representante al consejo directivo y los representantes de curso del grado undécimo para dialogar sobre lo sucedido”.

La Policía hizo presencia en el lugar. - Foto: A.P.I.

Así mismo, las directivas de la institución instaron a las estudiantes afectadas a denunciar formalmente ante la rectoría y autoridades competentes. “Queremos expresar a nombre de la institución toda la solidaridad con las personas afectadas y que el Colegio Cooperativo Comfenalco llegará hasta las últimas consecuencias no solo en estos hechos, sino en todos los demás que se identifiquen para lograr que nuestra institución sea un lugar 100 % seguro para todas las personas”.

Por su parte, el secretario de Educación de Bucaramanga, Jairo Enrique González, indicó que a raíz de esta situación se activó la ruta de protección a los menores que estudian en la institución.

“Nosotros activamos los protocolos que están en la secretaría, se dio el sector de vigilancia y calidad educativa, participaron en una mesa donde estuvieron reunidos las directivas de la institución, Policía de Infancia y Adolescencia, personería y nosotros”, aseguró el funcionario.