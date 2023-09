Explotación sexual infantil: un problema perverso y lucrativo que toma fuerza en Bucaramanga

“Llegué por necesidad, inicialmente me ofrecieron un trabajo diferente, como se dice me pintaron pajaritos en el aire; estaba tan desesperada de ver la situación que vivíamos en mi casa que acepté. Luego fue que comenzó la pesadilla, cuando me quise salir ellos me amenazaban con divulgar fotos íntimas en redes sociales y con contarle a mis papás. Uno le tiene miedo al escarnio público”, contó la joven, quien vive en el sector norte de la capital santandereana.