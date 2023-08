Grave emergencia por fuertes lluvias en Bucaramanga y Girón; más de 100 viviendas amanecieron inundadas

Comandante de Policía en Bucaramanga fue amenazado de muerte

“ Manifestarles que no nos vamos a amedrentar ante ninguna amenaza, ante ningún comentario perverso de algunos desadaptados; pueden confiar en que cuentan con una Policía 100 % profesional. Tras los diferentes operativos, muy seguramente estos delincuentes quieren venir a generar zozobra, lo que queremos manifestar es que seguiremos trabajando por la tranquilidad y por la seguridad de todos los residentes. No vamos a permitir que a través de páginas de internet se venga a amenazar a cualquier uniformado del área metropolitana de Bucaramanga”, aseguró el general José James Roa.

¿Se dejó sobornar? Agente de tránsito de Bucaramanga fue grabado en comprometedora situación

Mientras realizaba esta acción, entabla una conversación y con él; luego aparece en escena el otro alférez. Aunque en la grabación no se escucha la conversación, por lo ocurrido segundos después se presume que lo estaba tratando de convencer para que recibiera el soborno .

“He recibido este video y quedé como ustedes. A la gente hay que creerle tanto en lo bueno como en lo malo. Por eso, solicito a quienes puedan aportar información para esclarecer justamente este caso, me escriban o me llamen”, aseguró Bueno.