Bucaramanga se declara en calamidad pública por fuertes lluvias

Preocupante: director de la UNGRD asegura que el país no tiene recursos para enfrentar el fenómeno de La Niña

Ante este escenario que se aproxima, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo aseguró el país no está listo para afrontar las lluvias y La Niña, que llegaría en las próximas semanas.

“El país no está preparado, lo recorro y no está preparado... Eso hace parte de las consecuencias de no afrontar con el rigor y profundizarse en las preparaciones, para eso, vamos a trabajar desde esta nueva dirección, pero ya con el fenómeno encima debe haber estrategias de prevención desde meses antes”, dijo Carrillo, en su visita a Santander.