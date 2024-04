Video: Dos concejales en Bucaramanga protagonizaron bochornoso momento y estuvieron a punto de irse a los golpes. ¿Qué paso?

Murió el general (r) Ricardo Díaz, el valiente ex viceministro de Defensa de Petro que se atrevió a denunciar todas las irregularidades que vio en el Gobierno

Contexto: Murió el general (r) Ricardo Díaz, el valiente ex viceministro de Defensa de Petro que se atrevió a denunciar todas las irregularidades que vio en el Gobierno

El concejal del Pacto Histórico no solo se dedicó a insultar a Parra, sino que también lo retó a pelear . Entre las palabras que dirigió contra el representante Alianza Verde fueron:“ ¿Quiere pelea conmigo? Usted es un sapo, una loca”.

No es la primera vez que los dos concejales mantienen acaloradas discusiones, pues en una oportunidad anterior Parra vio la molestia de Flórez cuando este se opuso a que fuera entregada una condecoración al presidente, Gustavo Petro, cuando visitara la ciudad.

En ese instante, Parra dijo a Caracol Radio, que su desacuerdo se debía a que “Petro no tiene entre sus prioridades a Santander. Además, no he estado de acuerdo con las condecoraciones cuando se usan como instrumento político”.