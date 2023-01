Insólita pelea en el concejo de Florencia: concejal acusa a compañera de consumo excesivo de drogas y dice que se encaprichó con él

Una insólita pelea en el Concejo de Florencia, Caquetá, entre el cabildante Jovanny Vásquez, elegido a nombre del partido Alianza Verde, y su compañera del Partido Liberal Heidy Cerquera Ángel, tiene agitadas las redes sociales y generó una ola de indignación entre mujeres del mundo político que pidieron de inmediato sanciones sobre el agresor.

La pelea se produjo hace algunas semanas en plena sesión del cabildo de la capital del Caquetá y en los últimos días tiene al concejal Vásquez contras las cuerdas por cuenta de la solidaridad de varias dirigentes políticas alrededor de la cabildante Cerquera.

Este tipo de llama Jovanny Vásquez y es concejal del @PartidoVerdeCoL de Florencia, Caquetá. Agredió a @angel_cerquera, concejal animalista de la misma ciudad, por el @PartidoLiberal, causándole daños. Le pido a mi partido tomar las medidas que correspondan. @concejoflo_cqta pic.twitter.com/tHoVxg0IPu — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) January 19, 2023

Vásquez comenzó diciendo que no sabía qué hacer y que le preocupaba “la fijación” que supuestamente tendría la concejal Cerquera sobre él. “Esto ya es un tema que me asusta”, dijo el concejal Vásquez y agregó que “aquí hay un problema de una atracción muy fuerte y eso me está preocupando”.

En ese momento, según el video en el que quedó registrado el hecho, una voz femenina -presuntamente de la concejal Cerquera- interpela a Vásquez y dice “no, respete, mire que me está irrespetando concejal”.

La concejal de Florencia por el Partido Liberal Heidy Cerquera. - Foto: @angel_cerquera

“Yo fui donde un psicólogo y le pregunté lo que estaba pasando con un corporado. Me dijo ‘esa persona tiene una fijación hacia usted, esa persona siente que nunca lo va a poder tener’. Yo le pido excusas al esposo de la concejal, porque no sé cómo hizo la concejal para llegar, en un momento dado, a encapricharse, porque nunca le he dado motivos para ello”, afirmó el concejal Vásquez.

Agregó que la cabildante supuestamente lo metía en discusiones en las que él nada tendría que ver. “El otro día también me paré al baño a orinar y dijo que estaba saboteando, entonces yo ya estoy asustado, preocupado”, dijo el concejal.

Pero ahí vino lo peor y fue cuando Vásquez lanzó una dura acusación contra Cerquera. “El consumo de sustancias alucinógenas de la concejal ya es muy fuerte. Yo quiero decirles: la concejal tiene un problema de dependencia de las drogas”, aseguró el concejal en medio de la sorpresa de varios de sus compañeros en el Concejo de Florencia.

La concejal Cerquera también publicó los videos y aseguró que Vásquez “pretende ser alcalde” en el Caquetá, pero que, “ante la incapacidad de argumentar en un debate, acude a la injuria y la violencia política y de genero”.

En los últimos días varias mujeres del mundo político salieron a rodear a la concejal Cerquera y a pedir sanciones contra Vásquez. La senadora por la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde Andrea Padilla, quien publicó el video, manifestó: “Este tipo de llama Jovanny Vásquez y es concejal del @PartidoVerdeCoL de Florencia, Caquetá. Agredió a @angel_cerquera, concejal animalista de la misma ciudad, por el @PartidoLiberal, causándole daños. Le pido a mi partido tomar las medidas que correspondan. @concejoflo_cqta”.

María Angélica Gómez, excandidata de los verdes al Congreso y dirigente de Alianza Verde, manifestó que desde la comisión nacional de género de la colectividad “rechazamos las declaraciones del concejal; la violencia política contra la mujer es una práctica a erradicar y confiamos que el comité de ética de nuestra colectividad haga seguimiento y sancione este desafortunado comportamiento”.

La senadora por la Coalición Centro Esperanza-Alianza Verde Andrea Padilla, quien publicó el video de la pelea en el Concejo de Florencia en los últimos días. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

Y en los últimos días la senadora por el Pacto Histórico María José Pizarro destacó el trino de su colega Andrea Padilla y publicó varios mensajes sobre las agresiones a las mujeres en política. “En la política el respeto es fundamental y por ende es menester rechazar las expresiones que afianzan la violencia política que enfrentamos desde el primer día. Invito pero también exijo a compañeros y colegas a avanzar en el reconocimiento del rol político de las mujeres”, manifestó la congresista.

El partido Alianza Verde también se pronunció sobre el hecho: “Cualquier acto de violencia es inconcebible en nuestro Partido. Estaremos prestos de recibir las denuncias correspondientes para esclarecer los hechos proceder en este caso”, manifestó la colectividad.

La concejal Cerquera agradeció la solidaridad de sus compañeras y manifestó: “Soy victima de violencia política, de genero y acoso laboral, cómo Concejal de Florencia, ya radique denuncia en @FiscaliaCol @PGN_COL, pero aquí no pasa nada, la violencia escala, están involucrados 5 Concejales más, 2 son del Verde”, aseguró en sus redes sociales.