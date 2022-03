Anastasia Rubio denuncia obstrucciones dentro de la Centro Esperanza para reconteo de votos

Foto: Anastasia Rubio en Instagram, archivo particular

Foto: Anastasia Rubio en Instagram, archivo particular

Hasta Corferias han llegado varios candidatos a verificar las irregularidades que se han denunciado en el proceso del que está a cargo la Registraduría. En medio de ese reconteo se podrían encontrar más votos y lograr una curul.

Además del Pacto Histórico que son de los que más han peleado, hay otros candidatos con menos recursos y equipos que buscan verificar qué sucedió con su votación.

En esa situación está Anastasia Rubio, quien está a 634 votos de quien quedó adelante en la alianza de la Centro Esperanza: Jennifer Pedraza, la líder estudiantil que se dio a conocer en medio del paro de 2018. Rubio sacó 21.989 votos, mientras que Pedraza cuenta con 22.623. Mientras que la líder estudiantil logró la curul, a Rubio no le alcanzó.

En aras de la transparencia y buscando hacer una verificación de sus votos, Rubio acudió con su equipo a Corferias, sin embargo, dice que a lo largo de la semana le han impedido hacer ese ejercicio con total transparencia y tranquilidad.

Según le contó a SEMANA, ha recibido ataques verbales y supuestas intimidaciones de militantes del partido Dignidad, del cual es parte Pedraza. Evidencia que se trata de personas que son de la campaña de la otra candidata que estarían arremetiendo contra ella y su equipo.

Su denuncia puntual es contra Carlos Acero Castellanos, a quien ya han identificado de parte del equipo de Rubio ante los hechos que se han presentado durante estos días. La candidata, avalada por Oxígeno Verde, asegura que esta persona ha evitado que haya un reconteo en las comisiones que se encuentran en Corferias, al punto que siempre está presente en las mesas a las que llega, y hasta dice que ha llegado a espacios más privados.

“Empezó a seguirnos y a seguirme a mí por todo lado, acoso absoluto. Dentro de las comisiones, afuera, se acerca para escuchar lo que estamos diciendo. Llego a un lugar y él llega corriendo. Es violento y grosero”, dice Rubio, quien menciona que en ocasiones las autoridades tuvieron que intervenir.

De hecho hay un video que fue grabado en distintos momentos por las dos partes, conocido por este medio, en la que se ve que Rubio tratando de conciliar la situación y alejando a Acero, mientras una persona del equipo de la candidata de Verde Oxígeno, visiblemente molesto, le recrimina por haber perseguido a Rubio durante varias horas.

Anastasia dice que ante el seguimiento de Acero en un momento habló con él en un tono más calmado para cuestionarle su actuar y pedir que haya transparencia en el conteo de votos, pero que él le respondió: “Aquí estamos peleando la curul”.

Las diferencias entre Rubio y Pedraza vienen de hace varios meses cuando discutieron por una carta que firmó Rubio y con la que no estuvo de acuerdo Pedraza en medio de la campaña.

SEMANA contactó a Carlos Acero, quien reconoció que es parte de Dignidad y del equipo de Pedraza. Dice que su trabajo ha sido velar porque ese proceso de escrutinio tenga las garantías para su candidata. Reconoce que ha estado en varias de las mesas en donde ha estado Rubio haciendo reclamaciones.

Asimismo, evidencia que en ocasiones sí se ha subido el tono, pero que no es cierto que haya perseguido a la candidata hasta espacios privados. “Hemos estado cuidando los votos de Jennifer”, señaló Acero.

Agrega que su trabajo ha sido evitar que se abran mesas cuando no existen causales como enmendaduras o tachones y así evitar que haya un reconteo en esa mesa. “Tenemos el interés que se ratifique el resultado cuanto antes”, afirmó Acero.

Menciona que no es la única persona que lo ha hecho, sino que hay más de esa campaña en esa labor. “Yo he estado en varias, no en todas”, dice.

Habla de un hecho puntual en el que estuvieron cerca de agredirse con personas del equipo de Rubio cuando al salir de una de las comisiones, le reclamaron por supuestamente “perseguir” a la candidata. “Yo no la estoy persiguiendo, simplemente actúo donde ella actúa, eso no es persecución, es oportunidad de defensa”, afirmó Acero.

Es consciente de que “se está peleando la curul” por la cercanía de los votos. Y a la pregunta de por qué no se da transparencia a ambas votaciones y se verifica quién tuvo más, respondió que no está de acuerdo porque solo se pueden abrir las mesas que tengan las causales que interpreta del Código Electoral establecidas en el artículo 164, es decir, solo las que tengan tachones o alguna otra duda.

Pedraza también habló con SEMANA y acudió al mismo argumento de las causales para hacer el reconteo. Mencionó que, según ella, si se abre una mesa que no tenga esas condiciones podría llevar a un prevaricato para los funcionarios que están a cargo.

“Cuando las reclamaciones que se han presentado han estado dentro de las causales absolutamente bienvenidas, ¿por qué no? De hecho en muchas de ellas han aparecido votos para nosotros”, aseguró.

Sobre las denuncias de que Acero ha sido hostil contra la candidata comentó que él ha recibido insultos de la campaña de Rubio y que la candidata no ha hecho nada, sin embargo, otro video demuestra que precisamente fue la aspirante de Verde Oxígeno quien intervino para calmar los ánimos.

Pedraza dice que no es acoso, sino que están cumpliendo su labor verificando ese proceso democrático. Sobre las denuncias puntuales reconoce que sería muy grave que la persona de su equipo la haya perseguido a espacios privados. “Yo sería la primera en condenarlo, pero no ha sido así”, aseguró.

Rubio, sobrina de Ingrid Betancourt, agrega que además de este episodio desde el retiro de su tía de esa coalición ha sentido algunos rechazos internos. Señala que encabezar la lista por Bogotá fue una decisión que se tomó en conjunto en la que la escogieron a ella y no a dedo.

“Yo me quedé en el Centro Esperanza porque tengo gente que me sigue, tengo proyectos, quería continuar con esto, escribí una carta anticorrupción para reafirmar eso”, dice. Sin embargo, evidencia que en medio de la campaña vio cómo el poder de algunas maquinarias y “la politiquería” acaparan otras candidaturas. Dice que el interés personal de algunos candidatos ha pasado por encima de los acuerdos programáticos que firmaron.

La candidata asegura que de parte de la coalición también sintió en algunos momentos que no se le estaban dando todas las garantías. Por ejemplo, señala que al momento de registrar sus testigos electorales para la jornada del pasado domingo, le dijeron que había plazo para inscribirlos hasta el sábado a las 5:00 p. m. pero que cuando envió la lista ya era muy tarde.

Rubio aclara que está contenta con el resultado de estas elecciones porque siente que en ese debut y con la campaña que hizo con pocos recursos y rodeada de varios jóvenes, hay camino por delante por recorrer en política.

Sin embargo, busca que haya total transparencia en el reconteo de votos y se verifique realmente quién logró la curul, si ella o Pedraza, además de denunciar estos hechos de supuesta violencia política que ha tenido que vivir.