Elecciones 2022 Colombia | Los candidatos al Congreso que ‘se quemaron’

Luego de registrado el conteo de las elecciones legislativas, estos fueron los aspirantes que se esperaba que llegaran, pero que finalmente no les alcanzó. Hubo varias sorpresas.

Los colombianos acudieron a las urnas y decidieron quiénes serán los nuevos políticos que los representarán en este cuatrienio que comenzará el 20 de julio, con la posesión de los elegidos al Congreso.

Luego de varias semanas de debates, peleas, acusaciones e investigaciones, estos fueron algunos de los congresistas que se quedaron por fuera y que se pensaba que lograrían pasar.

Con más del 96 % de las mesas escrutadas, ya se puede tener un panorama de cómo estará conformado el Legislativo. Varios nombres sorprenden.

En la Cámara de Representantes a Gabriel Santos del Centro Democrático no le alcanzó. El que era considerado el “rebelde” de este partido por tener ideas más liberales no repetirá curul. Tampoco llegó Sergio Rodríguez, fórmula de María Fernanda Cabal a quien sí le fue muy bien. Margarita Restrepo tampoco logró lo necesario. Quien sí entró fue Miguel Polo Polo por las comunidades afro.

José Daniel López, de Cambio Radical, también se quemó. López fue autor de importantes leyes como la ampliación de la licencia de paternidad, entre otras. En ese partido tampoco logró llegar Adriana Arbeláez.

En Bogotá tampoco le alcanzó a Mauricio Toro, de la Alianza Verde, que también buscaba repetir. El congresista se había tomado las banderas de las plataformas tecnológicas y siempre buscó sacar adelante las regulaciones de estas herramientas de transporte. Lo mismo le pasó a Gabriel Cifuentes. Anastasia Rubio, la sobrina de Íngrid Betancourt, tampoco llegó.

En el caso del Senado, Esperanza Andrade del Partido Conservador no repetirá. Por esa colectividad tampoco le alcanzó al senador Laureano Acuña.

El Partido Liberal no volverá a tener a Iván Agudelo, quien fue uno de los principales impulsores de la candidatura de Alejandro Gaviria, otro de los grandes perdedores de la jornada.

En la Centro Esperanza llamó la atención que Viviana Barberena, que era la segunda en la lista y tenía el respaldo de Antanas Mockus, no le alcanzó.

Otra de las que no logró llegar por ese sector fue Sandra Ortiz, la candidata que había estado como aspirante a la Presidencia en la Alianza Verde, pero este impulso tampoco le sirvió. Lo mismo le pasó a Jorge Londoño, quien no logró un respaldo suficiente para llegar al Congreso.

León Fredy Muñoz tampoco entró por la Alianza Verde Centro Esperanza. Lo mismo le pasó a Miguel Samper Strouss en esa lista, hijo del expresidente Ernesto Samper.

Nelson Alarcón, líder de Fecode que fue fuertemente criticado en el paro nacional, se quedó por fuera. Al igual que Iván Marulanda y Antonio Sanguino, quienes no volverán al Capitolio.

En el Centro Democrático no volverá al Legislativo Milla Romero, quien llegó en reemplazo del expresidente Álvaro Uribe cuando renunció a su curul. También llamó la atención que no le alcanzó a Edward Rodríguez, quien había tenido disgustos con un sector del partido y que hace cuatro años sacó una alta votación en la Cámara de Representantes.

Tampoco volverá Santiago Valencia ni Jonathan Tamayo “Manguito”. Gabriel Velasco también quedó por fuera, al igual que Andrés Motta. Álvaro Hernán Prada tampoco alcanzó a entrar, lo mismo que Ricardo Ferro, autor de la ley que permitió la compra de vacunas contra la covid-19 en el país. Juan Manuel Daza y Juan Manuel Corrales tampoco llegaron.

En Cambio Radical no repetirá Daira de Jesús Galvis. Sorprendió que César Lorduy no llegará al Senado, luego de que hiciera campaña de la mano de Fuad Char, máximo líder de esa familia política. No le alcanzó al exconcejal Yefer Vega. Tampoco repetirá el senador Temístocles Ortega.

En La U la sorpresa fue Caterine Ibargüen. La medallista olímpica, a pesar de ser la cabeza de lista no logró los votos suficientes para tener una curul. En ese partido no volverá Miguel Amín. Se quemó Hugo Ospina, líder del gremio de los taxistas.

En la alianza de los partidos cristianos del Mira y Colombia Justa Libres no logró llegar Didier Carrillo, que generó polémica esta semana tras el escándalo de Leonardo Cositorto, creador de Generación Zoe y prófugo de la justicia argentina y que lo apoyaba en esa aspiración.

En el caso de los partidos, no les alcanzó el umbral a Salvación Nacional, revivida por la Corte Constitucional y partido que fundó Álvaro Gómez Hurtado. Tampoco a Estamos Listas, movimiento feminista que se estrenó en estas elecciones.

Sorprendió que lo mismo le pasó a Fuerza Ciudadana en la que estaban personajes como Hollman Morris, Rafael Martínez, Tulia Barreto Gurisatti o Gilberto Tobón, aunque en Cámara lograron una curul.

Lo mismo le sucedió al Nuevo Liberalismo, que prometía tener algunas curules pero no le alcanzó en Senado en donde estaban Mábel Lara, Carlos Negret o Sandra Borda, aunque en Cámara lograron un escaño. Cabe recordar que el partido de los Galán decidió hacer lista a parte de la Centro Esperanza.

Comunes también fue uno de los grandes derrotados, pero según lo establecido en el acuerdo de La Habana por este período seguirán manteniendo sus curules aseguradas.