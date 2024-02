‘Fuchi’, el concejal de los moteros en Bogotá, protagonizó confusos hechos con policías y terminó con comparendo: “creen que todos somos ladrones”

“Que vayan cuatro motos por la 68, ¿eso ya nos convierte en delincuentes? Nosotros venimos en nuestras motos, el semáforo está en rojo, y el señor patrullero, que es un patán y un gamín, se baja desde la mitad de la calle, nos atraviesa la moto y se lanza a quitarnos las llaves de la moto. ¿Así se hace un procedimiento de seguridad? Si él decentemente nos dice bájenme, oríllese, yo tranquilamente me bajo, me orillo y requíseme porque no tengo nada que esconder”, dijo Forero en la transmisión en vivo.