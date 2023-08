Impactante video muestra el robo a un abogado frente a su nieto en Barrancabermeja, Santander

“Yo llego de traer a mi nieto del colegio, lo bajo del carro y voy caminando hacia la casa cuando siento que una persona me encañona con un revólver plateado por la espalda, me dice ‘quieto’, enseguida manda la mano a la cadena y me la arranca. Me insiste que me quede ‘quieto’ y mi preocupación era el niño que estaba con la empleada, que les hicieran algo”, dijo a Enlace Televisión Carmelo Castillo.