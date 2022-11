“No tenemos recursos, ayúdenos, por favor”, el pedido de los alcaldes de Santander al presidente Gustavo Petro

Aprovechando el encuentro nacional de alcaldes 2022, los mandatarios santandereanos alzaron su voz para dar a conocer la grave situación que se vive en el departamento a causa de ola invernal, cuyas emergencias ya desbordaron la capacidad de respuesta de las administraciones municipales y se han visto obligadas a declarar la calamidad pública.

Actualmente, más de 100 mil familias de zonas rurales están completamente incomunicadas en algunos, de los 87 municipios que hacen parte de Santander, 53 han declarado la calamidad y adicional a esto, cerca del 80 % de las vías terciarias y secundarias en el departamento presentan afectaciones por derrumbes y deslizamientos, además de cierres parciales.

Ante este devastador panorama, Angélica Quitian, la alcaldesa de Guavatá, hizo un llamado al presidente, Gustavo Petro, para que ponga los “ojos” sobre la región y les suministre recursos para poder atender las emergencias.

“Los alcaldes en este momento lo necesitamos, presidente. Nuestros campesinos todos los días sufren por pérdidas de sus cosechas y porque lo que les queda de sus productos no lo han podido sacar a venderlo, no pueden llegar a las diferentes ciudades. Ahora mismo mi municipio Guavatá, Santander, está incomunicado, es la capital de la guayaba, la tierra del Santo Cristo y no tenemos cómo sacar ese producto en la provincia de Vélez”, dijo en su intervención la mandataria santandereana.

Luego, de forma directa, le pidió al Presidente soluciones para poder afrontar los estragos de la ola invernal, toda vez que es la comunidad campesina la más afectada.

“Nuestros campesinos en el país están comiendo literalmente mierda, si nosotros los alcaldes no tenemos recursos para afrontar esta situación, ayúdenos por favor, nuestras comunidades están esperando que regresemos con respuestas claras frente a esta ola invernal que afrontamos”, agregó la alcaldesa de Guavatá.

Por otra parte, en municipios como Cimitarra, en los corregimientos de La India, y Puerto Araujo, en Landázuri, actualmente se está realizando el censo para establecer el total de familias afectadas y los daños que se han presentado por inundaciones, debido al desbordamiento del río Carare y otros afluentes.

“Se está monitoreando todo el comportamiento no solo de las precipitaciones, sino también de los posibles deslizamientos, caída de rocas y en otras situaciones que podrían generar afectaciones a los santandereanos. A la fecha tenemos más de 5.900 afectadas, de acuerdo con el último censo realizado”, dijo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.

En ese sentido, Aguilar Hurtado, aseguró que: “Tenemos el 70 % del departamento afectado producto de las lluvias, es decir, más de 60 municipios han sufrido graves emergencias, por ello estamos haciendo censo tanto rural como urbano; además de pérdidas de cultivos, semovientes para poder cuantificar y gestionar las ayudas necesarias”.

Entre los territorios más afectados se encuentran: Guavatá, Encino, Carcasí, San Vicente de Chucurí, San Andrés, Guaca, Matanza, Charta, Suratá, Rionegro, Girón, Santa Bárbara, Puerto Wilches, Puerto Parra, Carare y Concepción, Floridablanca, Bucamanga, entre otros.

En cuanto a las vías del departamento, el mandatario señaló que persiste la preocupación sobre las vías que comunican a Curos con Málaga y la Transversal del Carare debido a la cantidad de afectaciones que han sufrido, por lo cual a hoy permanecen con restricciones de movilidad.