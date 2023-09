222 buses volverán a circular en las calles de Cali; le contamos por qué el hecho generó polémica

“Con esto volveríamos al TPC, donde existían empresas que eran afiliadoras, no propietarias de los buses, por lo tanto la responsabilidad de las fallas mecánicas recaía sobre pequeños propietarios que no cumplían las normas. Por ejemplo, los conductores llegaban a trabajar hasta 16 horas al día, no había un cumplimiento de la legislación laboral, eran vehículos que no tenían sus pólizas y que nunca estaban al día con la documentación”, le indicó a El País de Cali, Rubén Chacón, subgerente de GIT Masivo (uno de los operadores del MÍO).