Alcalde de Buenaventura le responde furioso a Jorge Iván Ospina: “Preocúpese por evitar que las bandas salgan de Cali”

El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, se lanzó en ristre contra Jorge Iván Ospina en Twitter. Todo por cuenta de un comentario que el mandatario caleño hizo sobre la compleja situación de orden público que atraviesa el distrito portuario y cómo esta afectaría a la capital del Valle del Cauca.

“No nos digamos mentiras, genera una gran presión sobre la ciudad de Cali, la situación de orden público en Buenaventura. No solo migra el delito, también las consecuencias. Nos llegan desplazados y víctimas. Demandamos un Consejo de Seguridad Nacional sobre el Pacífico (...) El control territorial por bandas armadas, las extorsiones por doquier, es algo que debemos evitar que ingrese a Cali”, señaló Ospina en dicha red social.

Jorge Iván Ospina responsabilizó a Buenaventura de lo que ocurre en Cali. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Vidal no se quedó callado y le devolvió el sablazo a Ospina. Aseguró que la población del distrito portuario no es victimaria sino víctima, y hasta le sacó en cara la existencia del Cartel de Cali. “Alcalde Jorge Iván, le debería preocupar evitar que las bandas y su accionar delictivos salgan de Cali para la tranquilidad de todos. En Buenaventura no existe, ni existió un cartel, pero sí hemos sido víctimas del de su ciudad; culpando a las víctimas no se supera la violencia”.

Víctor Vidal se defendió y señaló que lo que ocurre en Cali no es culpa de Buenaventura. - Foto: Captura de video

La puja desató la reacción de los seguidores de ambos mandatarios, quienes lamentaron que se lanzaran la pelota para evadir la responsabilidad de lo que ocurre en las dos ciudades.

“Mientras la delincuencia azota a la ciudadanía en Buenaventura y Cali, sus alcaldes prefieren pelear en Twitter que asumir su responsabilidad por la seguridad de sus territorios. Más acción y menos redes sociales, alcaldes @JorgeIvanOspina y @granvidaaal”, dijo el diputado Rafael Rodríguez.

El presidente del Senado, Alexander López Maya, aprovechó la discusión para despacharse contra Ospina y le sacó en cara la última medición de Invamer en la que el mandatario caleño tuvo una desaprobación del 77 %. Cabe recordar que entre los dos se han marcado serias diferencias recientemente, principalmente por los escándalos relacionados con Empresas Municipales de Cali (Emcali).

“Sr @JorgeIvanOspina, de razón se ha ganado usted el “honor” de ser el peor alcalde de Colombia. Estigmatizar y agredir a nuestro pueblo de Buenaventura por su situación de guerra y violencia generada por el abandono institucional, el racismo y la corrupción, demuestra que usted ha perdido la poca perspectiva de humanidad que puede tener como persona”, indicó el congresista.

Y siguió: “Nuestros Herman@s de Buenaventura, si de algo han impregnado a Cali y al mundo, es de su alegría, calidez, sencillez, humildad y esa invaluable cultura que se refleja especialmente en nuestro folclor, el cual nos hace vibrar cada que suena un tambor o una marimba, o la voz retumbante de un@ de nuestr@s vocalistas. De igual forma no podemos olvidar las glorias deportivas bonaverenses que nos han hecho llorar de felicidad por sus habilidades, destrezas y triunfos, al igual que lo han hecho grandes intelectuales que se destacan por todo el planeta por su inteligencia y conocimientos”.

El presidente del Senado, Alexander López Maya. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Algo grande que además debemos valorar del bonaverense y del pueblo Pacífico, sin vacilación alguna, es su valentía, su berraquera y su resiliencia para enfrentar las duras tragedias que les han impuesto agentes externos en sus territorios”, añadió.

El presidente del Senado cerró reprochando que Ospina deshabilitó los comentarios en su tuit: “Es como permitir que en el exterior se dijera que de Colombia solo migran delincuentes, desplazados y víctimas… por ahí no es, Sr Ospina; lo que hoy necesita nuestra gente del Pacífico es solidaridad y acompañamiento del mundo entero para exigirle a los amantes de la guerra que salgan de nuestro territorio en el Pacífico”.