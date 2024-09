Asesinatos, balaceras y horror en Quibdó: así se vive en una ciudad secuestrada por la violencia, ¿qué hay detrás de esta barbarie?

“La ciudadanía quibdoseña se encuentra nuevamente atemorizada por la confrontación entre bandas criminales que están generando atentados con armas de fuego y ataques indiscriminados. He solicitado a nuestro director general de la Policía, general Salamanca, un refuerzo de más de 100 hombres, además de los 80 ya planificados para la seguridad de la ciudad en el marco de las fiestas de San Pacho, que ya comienzan, y que no se convierta en un medio para ataques criminales, sino en símbolo de paz para Quibdó”.

“Creer que la guerra no nos toca, no nos duele, no nos desgarra, no llega a la puerta de nuestros amigos y a la gente a la que queremos, es llegar al nivel máximo de deshumanización. Es traficar con el dolor ajeno”, escribió la mandataria.