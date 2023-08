Atención: reportan ataque con granada a estación de Policía en Barragán, Tuluá

Presidente Petro convoca a Consejo de Seguridad en el Cauca

Hasta el momento no se conocen los autores materiales de los ataques en los dos municipios ; sin embargo, no se descarta que los responsables hayan sido las disidencias de las Farc, debido a lo ocurrido el sábado 12 de agosto, cuando fueron asesinados tres integrantes de la Policía Nacional .

“Ven que no tenemos gente y ustedes preguntando maricadas (…). Jueputa pa’ pasar revista si tienen tiempo, pero para estar acá no, ¿cierto? Gran hijueputas, nos dieron, nos dieron, y acá no vienen a apoyar nada, ni mierda, saben que no hay personal acá”.